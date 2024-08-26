محمد بن سلمان يتوج بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬واس‭): ‬توّج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬النادي‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬فالكونز‮»‬‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬500‭ ‬فريق‭ ‬و1500‭ ‬لاعب‭ ‬محترف‭ ‬من‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وبالجائزة‭ ‬المالية‭ ‬الأكبر‭ ‬البالغة‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الأضخم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬بـ5665‭ ‬نقطة‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬بطولة،‭ ‬وفاز‭ ‬خلالها‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬‮«‬كول‭ ‬أوف‭ ‬ديوتي‭: ‬وورزون‮»‬‭ ‬و«فري‭ ‬فاير»؛‭ ‬ليرسخ‭ ‬فوزهم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬بمواهبها‭ ‬الوطنية‭ ‬وجهةً‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

ويعد‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬مجتمع‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمشجعين‭ ‬ومنتجي‭ ‬الألعاب‭ ‬وناشريها،‭ ‬منصةً‭ ‬عالميةً‭ ‬تدعم‭ ‬نمو‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بنظامٍ‭ ‬مميز‭ ‬متعدد‭ ‬الألعاب‭ ‬والفئات؛‭ ‬إذ‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬أفضل‭ ‬الأندية،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والعالم‭ ‬للارتقاء‭ ‬بواقع‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية؛‭ ‬لتعيد‭ ‬التعريف‭ ‬بتأثيرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمعات،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الثقافي،‭ ‬وتشجع‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬تبنّيها‭ ‬بصفتها‭ ‬مجالاً‭ ‬واعدًا‭ ‬وأساسيًّا‭ ‬للاستثمار‭.‬

كما‭ ‬حققت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أسابيع،‭ ‬أرقامًا‭ ‬قياسية‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مستويات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ونال‭ ‬مستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬استحسان‭ ‬الجمهور‭ ‬العالمي؛‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ذلك‭ ‬كثافة‭ ‬المشاهدات،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬البطولة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬زائر،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الزوّار‭ ‬لمدينة‭ ‬الرياض‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬البطولة‭ ‬بنسبة‭ ‬تجاوزت‭ ‬29 ‭%‬ ‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬وإقامة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬فعالية‭ ‬ترفيهية‭ ‬وثقافية‭ ‬مصاحبة،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬أحداثها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬مشاهد،‭ ‬بإجمالي‭ ‬تجاوز‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬ساعة‭ ‬مشاهدة،‭ ‬مسجلة‭ ‬رقمًا‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وإضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬يُعد‭ ‬قطاع‭ ‬الألعاب‭ ‬والرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أحد‭ ‬أسرع‭ ‬القطاعات‭ ‬نموًا‭ ‬عالميا،‭ ‬إذ‭ ‬يبلغ‭ ‬حجم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقًا‭ ‬لآخر‭ ‬الإحصائيات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م‭.‬