بطولة BRAVE CF تقدم عرضا تاريخيا في بلغاريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
قدمت منظمة البحرينية عرضا تاريخيا في جمهورية بلغاريا، وذلك من خلال تنظيمها لبطولة BRAVE CF 86 في الساحة الرئيسية لمدينة بروغاس، والتي شهدت حضورا جماهيريا غفيرا من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة من مختلف أنحاء العالم.
ويشكل إقامة بطولة BRAVE CF 86 حدثا رائدا في بلغاريا، باعتبارها أنها تستضيف المنافسات لأول مرة، لتسجل رقما قياسيا في تاريخ البطولة، حيث تعد الدولة رقم 34 على مستوى العالم، والدولة رقم 15 على مستوى قارة أوروبا التي تحتضن منافسات هذه البطولة العالمية.
وبالعودة لنزالات بطولة BRAVE CF 86 وتحديدا الحدث الرئيسي، فقد تمكن البطل الجزائري المقاتل محمد سعيد معلم من العودة بقوة من خسارته في بطولة BRAVE CF 81، من خلال إيقاف المخضرم المقاتل البلغاري أتاناس دجامبازوف في الجولة الثالثة.
وشهدت الجولة الافتتاحية نزالا قويا، حيث سعى كلا المقاتلين إلى فرض هيمنتهما. وبحلول الجولة الثانية، بدأ دجامبازوف في إظهار علامات التعب لكنه استمر في الدفاع ضد هجمات سعيد معلم. ومع ذلك، في الجولة الثالثة، استغل سعيد معلم إرهاق دجامبازوف وحقق الفوز.
في المقابل، حقق المقاتل أليكس لوهوري الفوز الثاني على التوالي في الجولة الأولى، عبر إيقافه للمقاتل بلغاري جيفكو ستويمينوف في الحدث الرئيسي المشترك. ووجه لوهوري ضربة قوية إلى أعلى كتفي ستيومينوف، ثم تابعها بضربات حتى تدخل الحكم. وبعد فوزه، أعرب لوهوري عن اهتمامه بالمنافسة على لقب الوزن المتوسط السوبر، من خلال تحدي المقاتل كمال ماجوميدوف.
وأثبت النزال بين المقاتلين بافيل فلاديف وكريستيان ماخ بأنه نزال مثير للغاية. فقد سعى فلاديف إلى إنهاء سريع، لكن مهارات ماخ في المصارعة حيدته. وكاد فلاديف أن يضمن إيقافه بالضربات الأرضية في نهاية الجولة الأولى، لكنه فشل في التغلب على الوقت. وقد حدث نمط مماثل في الجولة الثانية، لكن هذه المرة تمكن فلاديف من تأمين الفوز بالضربات الأرضية قبل ثوانٍ فقط من نهاية الجولة، موسعًا سلسلة انتصاراته إلى ست انتصارات.
وشهدت هذه النسخة من البطولة عودة المقاتل خامزات مايف إلى سكة الانتصارات بفوزه في الجولة الأولى على المقاتل أنطونيو بوشيف. فقد مارس مايف الضغط منذ البداية، ولم يسمح لبوشييف بأي فرصة لشن هجوم قبل تأمين خنق مثلث. وكانت هذه هي المرة الخامسة التي ينهي فيها مايف الجولة الأولى في مسيرته الاحترافية في فنون القتال المختلطة، مما يمثل عودة قوية بعد خسارته المهنية الأولى في بطولة BRAVE CF 79.
في حين واصل بطل فنون القتال المختلطة للهواة ست مرات المقاتل روسي مينيف مسيرته الاحترافية بأداء مهيمن، متفوقا على المقاتل كريستوس تسيريموكوس على مدار ثلاث جولات ببراعته في المصارعة. فقد أدى فوز مينيف إلى منح تسيريموكوس، الذي لم يهزم من قبل، أول خسارة له في فنون القتال المختلطة.
وكانت نزال الوزن الثقيل بين المقاتلين غابرييل جيلثون وإدوارد إيفدوكيموف مواجهة كلاسيكية بين المصارع والمهاجم، مليئة بالحركة عالية الطاقة. ومنحت ركلة قوية في الكبد تليها ضربات في الجولة الثالثة إيفدوكيموف الفوز بالضربة القاضية.
وفي القتال الافتتاحي، قدم المقاتل أنطون يانشيف أداءً مهيمنًا، وضمن فوزًا بالاستسلام في الجولة الأولى ليظل بلا هزيمة. كان هذا هو الفوز الثالث على التوالي بالضربة القاضية ليانشيف الذي حظي بدعم كبير من الجماهير الحاضرة.
ومن المنتظر أن تتوجه منظمة بريف من جديد إلى هولندا وتحديدا إلى مدينة ألكمار، وذلك لتنظيم بطولة BRAVE CF 87
يوم 22 سبتمبر، والذي يسبق تنظيمها لبطولة BRAVE CF 88 في العاصمة السلوفينية يلوبيانا يوم 28 سبتمبر، والتي ستشهد إقامة نزالين على لقب العالم.
نتائج بطولة
وزن خفيف ثقيل: سعيد معلم يهزم أتاناس دجامبازوف بالضربة القاضية الفنية (اللكمات) - 3 دقائق و15 ثانية - الجولة الثالثة
وزن فوق المتوسط - أليكس لوهوري يهزم جيفكو ستويمنوف بالضربة القاضية الفنية (اللكمات) - 4 دقائق و3 ثوانٍ - الجولة الأولى
وزن خفيف: بافيل فلاديف يهزم كريستيان ماخ بالضربة القاضية الفنية (اللكمات) - 4 دقائق و50 ثانية - الجولة الثانية
وزن فوق الخفيف: خامزات مايف يهزم أنطونيو بوشيف بالخضوع (خنق المثلث) - 1 دقيقة و50 ثانية - الجولة الأولى
وزن خفيف: روسي مينيف يهزم كريستوس تسيريموكوس بقرار إجماعي
(3 x 30-27)
وزن 68 كجم - إدوارد إيفدوكيموف يهزم غابرييل جيلثون بالضربة القاضية الفنية (ضربات) - 2 دقيقة و59 ثانية - الجولة الثالثة
وزن خفيف: أنطون يانشيف يهزم باتريك كرزاك بالخضوع (خنق خلفي عاري) - 2 دقيقة و47 ثانية - الجولة الأولى
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