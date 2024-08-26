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بطولة BRAVE CF تقدم عرضا تاريخيا في بلغاريا

8/26/2024 7:26:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

قدمت‭ ‬منظمة‭ ‬البحرينية‭ ‬عرضا‭ ‬تاريخيا‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬بلغاريا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيمها‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬86‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمدينة‭ ‬بروغاس،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬غفيرا‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

ويشكل‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬86‭ ‬حدثا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬بلغاريا،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أنها‭ ‬تستضيف‭ ‬المنافسات‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬لتسجل‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬الدولة‭ ‬رقم‭ ‬34‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬والدولة‭ ‬رقم‭ ‬15‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬

وبالعودة‭ ‬لنزالات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬86‭ ‬وتحديدا‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي،‭ ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬البطل‭ ‬الجزائري‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬معلم‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬81،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيقاف‭ ‬المخضرم‭ ‬المقاتل‭ ‬البلغاري‭ ‬أتاناس‭ ‬دجامبازوف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬نزالا‭ ‬قويا،‭ ‬حيث‭ ‬سعى‭ ‬كلا‭ ‬المقاتلين‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬هيمنتهما‭. ‬وبحلول‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬بدأ‭ ‬دجامبازوف‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬علامات‭ ‬التعب‭ ‬لكنه‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬ضد‭ ‬هجمات‭ ‬سعيد‭ ‬معلم‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬استغل‭ ‬سعيد‭ ‬معلم‭ ‬إرهاق‭ ‬دجامبازوف‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حقق‭ ‬المقاتل‭ ‬أليكس‭ ‬لوهوري‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬عبر‭ ‬إيقافه‭ ‬للمقاتل‭ ‬بلغاري‭ ‬جيفكو‭ ‬ستويمينوف‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك‭. ‬ووجه‭ ‬لوهوري‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬كتفي‭ ‬ستيومينوف،‭ ‬ثم‭ ‬تابعها‭ ‬بضربات‭ ‬حتى‭ ‬تدخل‭ ‬الحكم‭. ‬وبعد‭ ‬فوزه،‭ ‬أعرب‭ ‬لوهوري‭ ‬عن‭ ‬اهتمامه‭ ‬بالمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط‭ ‬السوبر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحدي‭ ‬المقاتل‭ ‬كمال‭ ‬ماجوميدوف‭.‬

وأثبت‭ ‬النزال‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬بافيل‭ ‬فلاديف‭ ‬وكريستيان‭ ‬ماخ‭ ‬بأنه‭ ‬نزال‭ ‬مثير‭ ‬للغاية‭. ‬فقد‭ ‬سعى‭ ‬فلاديف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬سريع،‭ ‬لكن‭ ‬مهارات‭ ‬ماخ‭ ‬في‭ ‬المصارعة‭ ‬حيدته‭. ‬وكاد‭ ‬فلاديف‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬إيقافه‭ ‬بالضربات‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬لكنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الوقت‭. ‬وقد‭ ‬حدث‭ ‬نمط‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬تمكن‭ ‬فلاديف‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬الفوز‭ ‬بالضربات‭ ‬الأرضية‭ ‬قبل‭ ‬ثوانٍ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة،‭ ‬موسعًا‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬انتصارات‭.‬

وشهدت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬عودة‭ ‬المقاتل‭ ‬خامزات‭ ‬مايف‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬أنطونيو‭ ‬بوشيف‭. ‬فقد‭ ‬مارس‭ ‬مايف‭ ‬الضغط‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬ولم‭ ‬يسمح‭ ‬لبوشييف‭ ‬بأي‭ ‬فرصة‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬قبل‭ ‬تأمين‭ ‬خنق‭ ‬مثلث‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬ينهي‭ ‬فيها‭ ‬مايف‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬عودة‭ ‬قوية‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المهنية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬79‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬واصل‭ ‬بطل‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬المقاتل‭ ‬روسي‭ ‬مينيف‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬بأداء‭ ‬مهيمن،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬كريستوس‭ ‬تسيريموكوس‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬ببراعته‭ ‬في‭ ‬المصارعة‭. ‬فقد‭ ‬أدى‭ ‬فوز‭ ‬مينيف‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬تسيريموكوس،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يهزم‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬أول‭ ‬خسارة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وكانت‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬غابرييل‭ ‬جيلثون‭ ‬وإدوارد‭ ‬إيفدوكيموف‭ ‬مواجهة‭ ‬كلاسيكية‭ ‬بين‭ ‬المصارع‭ ‬والمهاجم،‭ ‬مليئة‭ ‬بالحركة‭ ‬عالية‭ ‬الطاقة‭. ‬ومنحت‭ ‬ركلة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الكبد‭ ‬تليها‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬إيفدوكيموف‭ ‬الفوز‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭.‬

وفي‭ ‬القتال‭ ‬الافتتاحي،‭ ‬قدم‭ ‬المقاتل‭ ‬أنطون‭ ‬يانشيف‭ ‬أداءً‭ ‬مهيمنًا،‭ ‬وضمن‭ ‬فوزًا‭ ‬بالاستسلام‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ليظل‭ ‬بلا‭ ‬هزيمة‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬ليانشيف‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بدعم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬الحاضرة‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬هولندا‭ ‬وتحديدا‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬ألكمار،‭ ‬وذلك‭ ‬لتنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬87‭
‬يوم‭ ‬22‭ ‬سبتمبر،‭ ‬والذي‭ ‬يسبق‭ ‬تنظيمها‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬88‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السلوفينية‭ ‬يلوبيانا‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬سبتمبر،‭ ‬والتي‭ ‬ستشهد‭ ‬إقامة‭ ‬نزالين‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬العالم‭.‬

نتائج‭ ‬بطولة

وزن‭ ‬خفيف‭ ‬ثقيل‭: ‬سعيد‭ ‬معلم‭ ‬يهزم‭ ‬أتاناس‭ ‬دجامبازوف‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬الفنية‭ (‬اللكمات‭) - ‬3‭ ‬دقائق‭ ‬و15‭ ‬ثانية‭ - ‬الجولة‭ ‬الثالثة

وزن‭ ‬فوق‭ ‬المتوسط‭ - ‬أليكس‭ ‬لوهوري‭ ‬يهزم‭ ‬جيفكو‭ ‬ستويمنوف‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬الفنية‭ (‬اللكمات‭) - ‬4‭ ‬دقائق‭ ‬و3‭ ‬ثوانٍ‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى

وزن‭ ‬خفيف‭: ‬بافيل‭ ‬فلاديف‭ ‬يهزم‭ ‬كريستيان‭ ‬ماخ‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬الفنية‭ (‬اللكمات‭) - ‬4‭ ‬دقائق‭ ‬و50‭ ‬ثانية‭ - ‬الجولة‭ ‬الثانية

وزن‭ ‬فوق‭ ‬الخفيف‭: ‬خامزات‭ ‬مايف‭ ‬يهزم‭ ‬أنطونيو‭ ‬بوشيف‭ ‬بالخضوع‭ (‬خنق‭ ‬المثلث‭) - ‬1‭ ‬دقيقة‭ ‬و50‭ ‬ثانية‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى

وزن‭ ‬خفيف‭: ‬روسي‭ ‬مينيف‭ ‬يهزم‭ ‬كريستوس‭ ‬تسيريموكوس‭ ‬بقرار‭ ‬إجماعي‭
(‬3 x ‭ ‬30-27‭)‬

وزن‭ ‬68‭ ‬كجم‭ - ‬إدوارد‭ ‬إيفدوكيموف‭ ‬يهزم‭ ‬غابرييل‭ ‬جيلثون‭ ‬بالضربة‭ ‬القاضية‭ ‬الفنية‭ (‬ضربات‭) - ‬2‭ ‬دقيقة‭ ‬و59‭ ‬ثانية‭ - ‬الجولة‭ ‬الثالثة

وزن‭ ‬خفيف‭: ‬أنطون‭ ‬يانشيف‭ ‬يهزم‭ ‬باتريك‭ ‬كرزاك‭ ‬بالخضوع‭ (‬خنق‭ ‬خلفي‭ ‬عاري‭) - ‬2‭ ‬دقيقة‭ ‬و47‭ ‬ثانية‭ - ‬الجولة‭ ‬الأولى

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