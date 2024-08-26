المملكة تحتضن نجوم العالم في مباراة استعراضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يستعد الاتحاد البحريني لكرة القدم لإقامة حدث كروي خاص ومميز تحت شعار UNITY KICKOFF ، بالتعاون مع شركة DALLAH ، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.
واحتضن استاد البحرين الوطني مؤتمرًا صحفيا، أمس؛ للكشف عن تفاصيل الحدث، بخصور الدكتور عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، والشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، والشيخ علي بن خليفة بن محمد آل خليفة الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وخالد بخاري الشريك الإداري لشركة DALLAH ، وراشد الزعبي الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، أن الفعالية الكروية UNITY KICKOFF ستقام تحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وذلك في استاد البحرين الوطني يوم 31 يناير 2025، عبر إقامة مباراة خيرية استعراضية تجمع أساطير ونجوم كرة القدم العالمية. ولفت عسكر إلى أن رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، للحدث تأتي ضمن إطار مبادرات سموه المستمرة والداعمة للمجالين الرياضي والخيري على وجه الخصوص، معربًا عن تقديره لجهود سموه في دعم مثل هذه التوجهات التي تعكس الحرص الكبير على ربط الرياضة بالأهداف النبيلة والسامية، مبينًا أن الهيئة العامة للرياضة تتابع التفاصيل كافة لإقامة الحدث وستسخر الإمكانات المختلفة لنجاحه.
من جهته، قال الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، إن الاتحاد يعتز ويفخر بتنظيم مثل هذا الحدث النوعي الذي يحظى برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لافتًا إلى أن الإعداد والتحضير للفعالية استغرق شهورًا طويلة خلال الفترة الماضية. وأكد حرص الاتحاد البحريني لكرة القدم على توفير أسباب النجاح التنظيمي للحدث الذي سيشهد حضور العديد من النجوم العالميين كالبرازيلي روبيروتو كارلوس والإنجليزي جون تيري، مع وصول المفاوضات في مراحل متقدمة لتأكيد مشاركة نجوم عالميين آخرين.
إلى ذلك، أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ علي بن خليفة بن محمد آل خليفة، أن إقامة مثل هذه المبادرات وبرعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، تشكل تعزيزًا للجهود الداعمة للعمل الخيري والإنساني، مبينًا أن أوجه عمل الخير تشمل مجالات متعددة ومن بينها كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، والتي لطالما كانت سببًا في دعم المبادرات الخيرية من خلال المنافسات الكروية. وأوضح أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبشراكتها في هذا الحدث، فإن ذلك يعزز من دورها في العمل الإنساني، عبر أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها المؤسسة.
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