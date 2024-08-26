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المملكة تحتضن نجوم العالم في مباراة استعراضية

8/26/2024 7:26:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬يستعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لإقامة‭ ‬حدث‭ ‬كروي‭ ‬خاص‭ ‬ومميز‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬ UNITY ‭ ‬ KICKOFF ،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ DALLAH ،‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

واحتضن‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مؤتمرًا‭ ‬صحفيا،‭ ‬أمس؛‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحدث،‭ ‬بخصور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وخالد‭ ‬بخاري‭ ‬الشريك‭ ‬الإداري‭ ‬لشركة‭ ‬ DALLAH ،‭ ‬وراشد‭ ‬الزعبي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وخلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬الكروية‭ ‬ UNITY ‭ ‬ KICKOFF ‭ ‬ستقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬مباراة‭ ‬خيرية‭ ‬استعراضية‭ ‬تجمع‭ ‬أساطير‭ ‬ونجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭. ‬ولفت‭ ‬عسكر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬للحدث‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬مبادرات‭ ‬سموه‭ ‬المستمرة‭ ‬والداعمة‭ ‬للمجالين‭ ‬الرياضي‭ ‬والخيري‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التوجهات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الحرص‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬الرياضة‭ ‬بالأهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬والسامية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬تتابع‭ ‬التفاصيل‭ ‬كافة‭ ‬لإقامة‭ ‬الحدث‭ ‬وستسخر‭ ‬الإمكانات‭ ‬المختلفة‭ ‬لنجاحه‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يعتز‭ ‬ويفخر‭ ‬بتنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬النوعي‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬للفعالية‭ ‬استغرق‭ ‬شهورًا‭ ‬طويلة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭. ‬وأكد‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬للحدث‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬حضور‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬كالبرازيلي‭ ‬روبيروتو‭ ‬كارلوس‭ ‬والإنجليزي‭ ‬جون‭ ‬تيري،‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬لتأكيد‭ ‬مشاركة‭ ‬نجوم‭ ‬عالميين‭ ‬آخرين‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬وبرعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬تشكل‭ ‬تعزيزًا‭ ‬للجهود‭ ‬الداعمة‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬أوجه‭ ‬عمل‭ ‬الخير‭ ‬تشمل‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬اللعبة‭ ‬الشعبية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬سببًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الخيرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات‭ ‬الكروية‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وبشراكتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬عبر‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المؤسسة‭.‬

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