Tuesday, 27 August 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق منافسات البارالمبية والشطرنج والمبارزة بدورة خالد بن حمد لجيل الذهب

8/26/2024 7:26:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تواصلت‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬السابع‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بصالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ D ‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬نجوم‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬بجانب‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للفتيات‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬بصالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ B ،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬منافسات‭ ‬التنس‭ ‬المقامة‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬الحنينية‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬أرادوس،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬مشاركة‭ ‬24‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭ ‬نتاج‭ ‬مبادرة‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬نجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬مؤخراً‭ ‬ببطولة‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وأقيمت‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬بعد‭ ‬تقسيم‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬فرق‭ ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬أسماء‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخية‭ ‬وبعض‭ ‬المدن‭ ‬عليها،‭ ‬مثل‭ ‬الجسرة،‭ ‬دلمون،‭ ‬عسكر،‭ ‬الحنينية،‭ ‬جدحفص،‭ ‬عراد،‭ ‬أوال،‭ ‬أرادوس‭. ‬وتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬لعبت‭ ‬بنظام‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لتحديد‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لكلتا‭ ‬المجموعتين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لتحديد‭ ‬أطراف‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬فريق‭ ‬أوال‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بينما‭ ‬تصدر‭ ‬فريق‭ ‬عراد‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬وأقيمت‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬تأهل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬عراد،‭ ‬أرادوس،‭ ‬الحنينية‭ ‬وعسكر،‭ ‬ونجح‭ ‬فريق‭ ‬أرادوس‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬عراد،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬الحنينية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬عسكر،‭ ‬وحقق‭ ‬فريق‭ ‬عسكر‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬


حافظ‭ ‬يشيد‭ ‬بفكرة‭ ‬جيل‭ ‬الذهب

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وبناء‭ ‬القاعدة‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭ ‬والمناسب،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬قبل‭ ‬موسمين‭ ‬وأن‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بدأت‭ ‬تجني‭ ‬ثمار‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬آخرها‭ ‬كان‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬السلة‭ ‬ببطولة‭ ‬الخليج‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬دائماً‭ ‬يكون‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬مصدراً‭ ‬أساسياً‭ ‬للنجاح‭ ‬والبناء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل،‭ ‬ولذلك‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وطالما‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬مستمر‭ ‬فإن‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬ستكون‭ ‬بخير‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬تحديداً‭ ‬وللرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‮»‬‭.‬


منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للفتيات

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬احتضنت‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد B
‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للفتيات‭ ‬داخل‭ ‬الصالات‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭ ‬لفئة‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬وأقيمت‭ ‬البطولة‭ ‬بنظام‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬ويلعب‭ ‬الفريقان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للفتيات‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬40‭ ‬لاعبة‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بجانب‭ ‬لاعبات‭ ‬اكاديمية‭ ‬وينرز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬


منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثامن

وتنطلق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬الثامنة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ D ،‭ ‬كما‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬الشطرنج‭ ‬على‭ ‬الصالة‭ ‬الفرعية‭ ‬ B ‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬عصراً،‭ ‬وعلى‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ B ‭ ‬تبدأ‭ ‬لعبة‭ ‬المبارزة‭ ‬يومها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬التنس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‮
‬البحريني‮
‬للتنس‭.‬

MENAFN26082024000055011008ID1108603373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث