انطلاق منافسات البارالمبية والشطرنج والمبارزة بدورة خالد بن حمد لجيل الذهب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تواصلت‭ ‬منافسات‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬السابع‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بصالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ D ‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬نجوم‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬بجانب‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للفتيات‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاماً‭ ‬بصالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ B ،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬منافسات‭ ‬التنس‭ ‬المقامة‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭.‬

وفي‭ ‬بطولة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬الحنينية‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬أرادوس،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإثارة‭ ‬مشاركة‭ ‬24‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭ ‬نتاج‭ ‬مبادرة‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬نجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬مؤخراً‭ ‬ببطولة‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وأقيمت‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬3×3‭ ‬بعد‭ ‬تقسيم‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬8‭ ‬فرق‭ ‬وتم‭ ‬إطلاق‭ ‬أسماء‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخية‭ ‬وبعض‭ ‬المدن‭ ‬عليها،‭ ‬مثل‭ ‬الجسرة،‭ ‬دلمون،‭ ‬عسكر،‭ ‬الحنينية،‭ ‬جدحفص،‭ ‬عراد،‭ ‬أوال،‭ ‬أرادوس‭. ‬وتم‭ ‬تقسيم‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬لعبت‭ ‬بنظام‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لتحديد‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬لكلتا‭ ‬المجموعتين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لتحديد‭ ‬أطراف‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬والمباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬فريق‭ ‬أوال‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بينما‭ ‬تصدر‭ ‬فريق‭ ‬عراد‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬وأقيمت‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬تأهل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الى‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬عراد،‭ ‬أرادوس،‭ ‬الحنينية‭ ‬وعسكر،‭ ‬ونجح‭ ‬فريق‭ ‬أرادوس‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬عراد،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬الحنينية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬عسكر،‭ ‬وحقق‭ ‬فريق‭ ‬عسكر‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬





حافظ‭ ‬يشيد‭ ‬بفكرة‭ ‬جيل‭ ‬الذهب

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وبناء‭ ‬القاعدة‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭ ‬والمناسب،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬جيل‭ ‬الذهب‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬قبل‭ ‬موسمين‭ ‬وأن‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بدأت‭ ‬تجني‭ ‬ثمار‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬آخرها‭ ‬كان‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬السلة‭ ‬ببطولة‭ ‬الخليج‭ ‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬دائماً‭ ‬يكون‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬مصدراً‭ ‬أساسياً‭ ‬للنجاح‭ ‬والبناء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المستقبل،‭ ‬ولذلك‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وطالما‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬مستمر‭ ‬فإن‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬ستكون‭ ‬بخير‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬تحديداً‭ ‬وللرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‮»‬‭.‬





منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للفتيات

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬احتضنت‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد B ‭

‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للفتيات‭ ‬داخل‭ ‬الصالات‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭ ‬لفئة‭ ‬تحت‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬وأقيمت‭ ‬البطولة‭ ‬بنظام‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬ويلعب‭ ‬الفريقان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للفتيات‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬40‭ ‬لاعبة‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بجانب‭ ‬لاعبات‭ ‬اكاديمية‭ ‬وينرز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬





منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثامن

وتنطلق‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬الثامنة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ D ،‭ ‬كما‭ ‬تنطلق‭ ‬منافسات‭ ‬لعبة‭ ‬الشطرنج‭ ‬على‭ ‬الصالة‭ ‬الفرعية‭ ‬ B ‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬عصراً،‭ ‬وعلى‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ B ‭ ‬تبدأ‭ ‬لعبة‭ ‬المبارزة‭ ‬يومها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬فعاليات‭ ‬التنس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‮

‬البحريني‮

‬للتنس‭.‬