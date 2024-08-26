انطلاق منافسات البارالمبية والشطرنج والمبارزة بدورة خالد بن حمد لجيل الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تواصلت منافسات دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب، التي شهدت في يومها السابع إقامة بطولة كرة السلة 3×3 التي أقيمت بصالة عيسى بن راشد D وسط مشاركة نجوم دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة السلة، بجانب تنظيم بطولة كرة القدم للفتيات تحت 18 عاماً بصالة عيسى بن راشد B ، مع استمرار منافسات التنس المقامة بمقر الاتحاد البحريني للتنس.
وفي بطولة كرة السلة حقق فريق الحنينية المركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق أرادوس، حيث شهدت البطولة التي عرفت الكثير من الإثارة مشاركة 24 لاعباً هم نتاج مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب من بينهم نجوم منتخبنا الوطني تحت 15 سنة الذي فاز مؤخراً ببطولة الخليج التي أقيمت في دولة قطر، وأقيمت منافسات كرة السلة 3×3 بعد تقسيم اللاعبين على 8 فرق وتم إطلاق أسماء البحرين التاريخية وبعض المدن عليها، مثل الجسرة، دلمون، عسكر، الحنينية، جدحفص، عراد، أوال، أرادوس. وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين لعبت بنظام الدور التمهيدي لتحديد الترتيب العام لكلتا المجموعتين في الدور ربع النهائي لتحديد أطراف المربع الذهبي والمباراة النهائية.
وتصدر المجموعة الأولى فريق أوال في الدور التمهيدي بينما تصدر فريق عراد الدور التمهيدي وأقيمت مباريات الدور ربع النهائي تأهل من خلالها الى المربع الذهبي كل من فرق عراد، أرادوس، الحنينية وعسكر، ونجح فريق أرادوس من الوصول الى النهائي على حساب فريق عراد، فيما تأهل فريق الحنينية على حساب فريق عسكر، وحقق فريق عسكر المركز الثالث بعد فوزه على عراد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
حافظ يشيد بفكرة جيل الذهب
من جانبه، أكد أحمد حافظ الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة السلة على أهمية إقامة مثل هذه الدورات في تطوير وبناء القاعدة بالشكل الصحيح والمناسب، مشيراً الى أن فكرة جيل الذهب حققت العديد من الأهداف منذ انطلاقها قبل موسمين وأن الرياضة البحرينية بدأت تجني ثمار هذه الفكرة على أرض الواقع آخرها كان فوز منتخب السلة ببطولة الخليج تحت 15 سنة.
وأضاف: «دائماً يكون الاستثمار في القاعدة مصدراً أساسياً للنجاح والبناء من أجل المستقبل، ولذلك من الضروري استمرار هذا الاهتمام للأجيال القادمة، وطالما أن إقامة هذه الدورات مستمر فإن المحصلة النهائية ستكون بخير لكرة السلة البحرينية تحديداً وللرياضة بشكل عام».
منافسات كرة القدم للفتيات
في الجانب الآخر احتضنت صالة عيسى بن راشد B
منافسات لعبة كرة القدم للفتيات داخل الصالات بمشاركة أربعة فرق لفئة تحت 18 عاماً، وأقيمت البطولة بنظام الدور التمهيدي من دور واحد، ويلعب الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني، وشارك في مسابقة كرة القدم للفتيات ما يقارب 40 لاعبة تحت 17 سنة، حيث شاركت في البطولة لاعبات المنتخب الوطني بجانب لاعبات اكاديمية وينرز لكرة القدم.
منافسات اليوم الثامن
وتنطلق مساء اليوم منافسات الألعاب البارالمبية في تمام الساعة الرابعة مساءً حتى الثامنة والنصف مساء على صالة عيسى بن راشد D ، كما تنطلق منافسات لعبة الشطرنج على الصالة الفرعية B في تمام الساعة الثالثة عصراً، وعلى صالة عيسى بن راشد B تبدأ لعبة المبارزة يومها الأول في الدورة وذلك في الساعة الرابعة والنصف مساء، فيما تستمر فعاليات التنس على صالة الاتحاد
البحريني
للتنس.
MENAFN26082024000055011008ID1108603373
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.