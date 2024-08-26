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حنجرة بحرينية صدحت في أولمبياد باريس 2024أسامة الكوهجي خاض تجربة التعليق مع قناة ((بي إن سبورت))

8/26/2024 7:26:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد الذهبة الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

خاض‭ ‬المعلق‭ ‬البحريني‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬تجربة‭ ‬خيالية‭ ‬أشبه‭ ‬بالحلم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬حينما‭ ‬تم‭ ‬اختياره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬قناة‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورت‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬وتواجد‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬المعلقين‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬17‭ ‬يوما‭ ‬قضاها‭ ‬هناك،‭ ‬لتكون‭ ‬التجربة‭ ‬والمحطة‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الرياضي،‭ ‬وقد‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬وصفها‭ ‬بكلمات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سعى‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬واجتهاد‭ ‬لتمثيل‭ ‬المعلق‭ ‬والإعلامي‭ ‬البحريني‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬بالعالم‭.‬


اتصال‭ ‬تاريخي

أوضح‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬القصة‭ ‬بدأت‭ ‬بتلقيه‭ ‬اتصال‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬قناة‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورت‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وقد‭ ‬عرض‭ ‬عليه‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬خلال‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬وسأل‭ ‬عن‭ ‬رأيه‭ ‬ومدى‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬هنا‭ ‬أكد‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬ولو‭ ‬للحظة‭ ‬في‭ ‬الموافقة‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى،‭ ‬وعلى‭ ‬الفور‭ ‬بدأ‭ ‬بالتحضير‭ ‬والاستعداد‭ ‬ومتابعة‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاتصال‭ ‬أثلج‭ ‬صدره‭ ‬واعتبره‭ ‬تتويج‭ ‬لمشواره‭ ‬الرياضي،‭ ‬وتابع‭: ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬باختياري‭ ‬كمعلق‭ ‬بحريني‭ ‬لأكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬المعلقين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬أكير‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬بالعالم،‭ ‬ولذلك‭ ‬بذلك‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬ووظفت‭ ‬كل‭ ‬خبرتي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تقديم‭ ‬الشيء‭ ‬المشرف‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

التحضير‭ ‬المسبق

بين‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬هاجس‭ ‬القلق‭ ‬لم‭ ‬يكون‭ ‬موجود‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الدعوة‭ ‬للعمل‭ ‬ضمن‭ ‬طاقم‭ ‬قناة‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورت‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬نظراََ‭ ‬للثقة‭ ‬بالنفس‭ ‬والخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬والتعليق‭ ‬الرياضي،‭ ‬وتابع‭: ‬كنت‭ ‬متحمس‭ ‬ومندفع‭ ‬ومتشوق‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬وبدأت‭ ‬التحضير‭ ‬الجيد‭ ‬والاستعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬مبكرا‭ ‬بمتابع‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬الكاملة‭ ‬والقراءة‭ ‬المكثفة‭ ‬عن‭ ‬المدربين‭ ‬واللاعبين‭ ‬والمنتخبات‭ ‬سواء‭ ‬الرجال‭ ‬أو‭ ‬السيدات‭.‬

وأوضح‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬خوضه‭ ‬تجارب‭ ‬سابقة‭ ‬بالتعليق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬الخليجية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعليقه‭ ‬الدائم‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬ساعده‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬التجربة‭ ‬بسهولة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورت،‭ ‬وأضاف‭: ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬صعوبة‭ ‬مطلقا‭ ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬وثقافتي‭ ‬السلاوية‭ ‬منحتني‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬أثناء‭ ‬التعليق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬التحضير‭ ‬المسبق‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬واجبات‭ ‬المعلق‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭.‬

17‭ ‬يوما

وحول‭ ‬التجربة‭ ‬كشف‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬استضافته‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬17‭ ‬يوما‭ ‬أثناء‭ ‬تغطية‭ ‬منافسات‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬كانت‭ ‬أجواء‭ ‬العمل‭ ‬احترافية،‭ ‬خيالية،‭ ‬مليئة‭ ‬بالدقة‭ ‬والانضباط‭ ‬والثقة‭ ‬والتنظيم‭ ‬الجيد،‭ ‬وقد‭ ‬انبهر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬كان‭ ‬يسير‭ ‬كعقارب‭ ‬الساعة،‭ ‬وقال‭: ‬قناة‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورت‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬من‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬فهي‭ ‬قناة‭ ‬عالمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭.‬

وبين‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬غرفته‭ ‬إلى‭ ‬ستديو‭ ‬التعليق‭ ‬وأيضا‭ ‬لتناول‭ ‬الوجبات،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬يكرس‭ ‬كل‭ ‬وقته‭ ‬للتحضير‭ ‬ومتابعة‭ ‬آخر‭ ‬أخبار‭ ‬المنتخبات‭ ‬والمدربين‭ ‬واللاعبين،‭ ‬ويقرأ‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭ ‬لكي‭ ‬يقوم‭ ‬بتوظيفها‭ ‬أثناء‭ ‬التعليق‭.‬

وأوضح‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أنه‭ ‬استخدم‭ ‬أسلوبه‭ ‬في‭ ‬التعليق‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬الفصحى‭ ‬والدارجة‭ ‬مع‭ ‬توظيف‭ ‬بعض‭ ‬المصطلحات‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وشرحها‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬للمشاهد‭.‬

البطولة‭ ‬أمريكية‭ ‬مستحقة

أكد‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬كان‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬واستحق‭ ‬التتويج‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬رغم‭ ‬المنافسة‭ ‬الشرسة‭ ‬من‭ ‬صربيا‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وأضاف‭: ‬لقد‭ ‬شاهدنا‭ ‬متعة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬بالدورة‭ ‬أبرزها‭ ‬مباراة‭ ‬أمريكا‭ ‬وصربيا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ومباراة‭ ‬أمريكا‭ ‬وفرنسا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أوضح‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أنه‭ ‬علق‭ ‬على‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الدورة‭ ‬سواء‭ ‬للرجال‭ ‬أو‭ ‬السيدات،‭ ‬لكن‭ ‬الأبرز‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بين‭ ‬إسبانيا‭ ‬وأستراليا،‭ ‬وكذلك‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬رجال‭ ‬بين‭ ‬صربيا‭ ‬وألمانيا،‭ ‬كذلك‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬سيدات‭ ‬بين‭ ‬أستراليا‭ ‬وبلجيكا‭.‬

ليبرون‭ ‬بلا‭ ‬منازع

وحول‭ ‬رأيه‭ ‬الشخصي‭ ‬قال‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬أسطورة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬اللاعب‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬قياسا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬ومشوار‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬التتويج،‭ ‬وتابع‭: ‬برز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬أمريكا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬والأدوار‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬كان‭ ‬الأفضل‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭.‬

وأضاف‭: ‬ليبرون‭ ‬وزملائه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬طريقهم‭ ‬للذهب‭ ‬مفروش‭ ‬بالورود،‭ ‬إنما‭ ‬واجهوا‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المنتخبات،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬أكثر‭ ‬متعة‭ ‬وإثارة‭.‬

الاستفادة‭ ‬كبيرة

أكد‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬استفادته‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬كانت‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭ ‬إداري‭ ‬وفني‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬المعلقين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬القنوات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القناة‭ ‬يضع‭ ‬المعلق‭ ‬تحت‭ ‬المسؤولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يرتقي‭ ‬بمستواه‭ ‬ويقدم‭ ‬الأفضل‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬طموح‭ ‬ومستوى‭ ‬هذه‭ ‬القناة‭.‬

وتابع‭: ‬لن‭ ‬أتردد‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورت‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توجيه‭ ‬دعوة‭ ‬لي‭.‬

وقدم‭ ‬أسامة‭ ‬الكوهجي‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬قناة‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورت‭ ‬التي‭ ‬اختارته‭ ‬ومنحته‭ ‬الفرصة‭ ‬والثقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلم‭ ‬حياته‭.‬

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