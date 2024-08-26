بن جلال يهنئ القيادة بإنجاز فريق ماكلارين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
رفع محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للإدارة الرياضية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات، بمناسبة فوز فريق ماكلارين البحرين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد للسيارات.
وأشاد بن جلال بما يتمتع به فريق ماكلارين من أداء رفيع ومستوى عالٍ، مكنه من الوصول إلى منصة التتويج، مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز لمملكة البحرين في هذا السباق العالمي، هو انعكاس لما تحظى به الرياضة البحرينية في مشاركاتها الدولية من دعم ورعاية كريمة من جلالته، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين في العديد من السباقات الرياضية، وبما يعزز من حضورها الكبير على خارطة المنافسة العالمية.
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