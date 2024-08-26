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بن جلال يهنئ القيادة بإنجاز فريق ماكلارين

8/26/2024 7:26:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البحرين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬للسيارات‭.‬

وأشاد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬رفيع‭ ‬ومستوى‭ ‬عالٍ،‭ ‬مكنه‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬العالمي،‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬جلالته،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وبما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬حضورها‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المنافسة‭ ‬العالمية‭.‬

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