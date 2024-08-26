اليابان تنهي مهمة مركبتها القمرية بعد عام من إطلاقها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) أمس أنها أنهت عمليات مسبارها القمري الذي صمد خلال ثلاث ليال قمرية متجمدة، وذلك بعد عام من إطلاقه. وهبطت «مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر» (Smart Lander for Investigating Moon (SLIM، على سطح القمر في يناير، ما جعل اليابان الدولة الخامسة التي تهبط بنجاح هناك بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين والهند.
وبعد محاولتها من دون جدوى التواصل مع المسبار، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية في رسالة على منصة إكس أنها لم تتلق أي رد من المركبة الفضائية الصغيرة التي جرى إطلاقها في سبتمبر 2023.
وأوضحت الوكالة «اعتبرنا أنه من غير المحتمل بتاتا التمكن من إعادة الاتصال مع SLIM، وفي 23 أغسطس أرسلنا أمرا بوقف نشاط» المركبة.
وواصل المسبار الياباني «نقل المعلومات عن حالته وبيئته لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا»، بحسب وكالة «جاكسا» التي أكدت أنه «في وقت الإطلاق، لم يكن أحد يتخيل أن العملية ستستمر كل هذه المدة».
وكانت المهمة المسندة إلى مركبة SLIM غير المصممة لتحمل الليالي القمرية المتجمدة لفترات تمتد أسبوعين، تقوم على إجراء تحليلات للصخور التي يفترض أنها تأتي من البنية الداخلية للقمر، أي الوشاح القمري، وهو مجال لا يزال غير مفهوم بشكل جيد.
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