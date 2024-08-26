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اليابان تنهي مهمة مركبتها القمرية بعد عام من إطلاقها

8/26/2024 7:25:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) أمس أنها أنهت عمليات مسبارها القمري الذي صمد خلال ثلاث ليال قمرية متجمدة، وذلك بعد عام من إطلاقه. وهبطت «مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر» (Smart Lander for Investigating Moon (SLIM، على سطح القمر في يناير، ما جعل اليابان الدولة الخامسة التي تهبط بنجاح هناك بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين والهند.
وبعد محاولتها من دون جدوى التواصل مع المسبار، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية في رسالة على منصة إكس أنها لم تتلق أي رد من المركبة الفضائية الصغيرة التي جرى إطلاقها في سبتمبر 2023.
وأوضحت الوكالة «اعتبرنا أنه من غير المحتمل بتاتا التمكن من إعادة الاتصال مع SLIM، وفي 23 أغسطس أرسلنا أمرا بوقف نشاط» المركبة.
وواصل المسبار الياباني «نقل المعلومات عن حالته وبيئته لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا»، بحسب وكالة «جاكسا» التي أكدت أنه «في وقت الإطلاق، لم يكن أحد يتخيل أن العملية ستستمر كل هذه المدة».
وكانت المهمة المسندة إلى مركبة SLIM غير المصممة لتحمل الليالي القمرية المتجمدة لفترات تمتد أسبوعين، تقوم على إجراء تحليلات للصخور التي يفترض أنها تأتي من البنية الداخلية للقمر، أي الوشاح القمري، وهو مجال لا يزال غير مفهوم بشكل جيد.

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