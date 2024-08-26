Tuesday, 27 August 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرازيل في حالة حرب بمواجهة الحرائق

8/26/2024 7:25:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا أن بلادها «في حالة حرب مع الحرائق والجريمة»، في وقت أعلنت حال الطوارئ في 45 مدينة في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البلاد. وعقب اجتماع أزمة مع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أعلنت الوزيرة مارينا سيلفا أن الشرطة الفيدرالية بدأت تحقيقاتها في أسباب حرائق الغابات التي ضربت المنطقة في الأيام الأخيرة. من جهته، قال الرئيس لولا بحسابه الرسمية على منصة «إكس»: «الشرطة ستقود التحقيق والحكومة ستعمل مع كل الولايات لمكافحة الحرائق». وكان حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس الذي أعلن حال الطوارئ في 45 بلدية، قد أكد اعتقال شخصين يشتبه في إشعالهما حرائق متعمدة.
وإحدى المناطق الأكثر تضررا هي: ريبيراو بريتو، وهي مدينة تقطنها أكثر من 700 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 300 كيلومتر من ساو باولو، في وسط مركز زراعي رئيسي.
وكانت السلطات تأمل بأن تساعد الأمطار التي هطلت أمس الأول في التخفيف من خطورة الوضع.
واضطر سكان أحد الأحياء الراقية إلى مغادرة منازلهم مع اقتراب ألسنة اللهب، وفقا لموقع «G1» الإخباري.

MENAFN26082024000130011022ID1108603268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث