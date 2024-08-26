البرازيل في حالة حرب بمواجهة الحرائق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزيرة
البيئة البرازيلية مارينا سيلفا أن بلادها «في حالة حرب مع الحرائق والجريمة»، في وقت أعلنت حال الطوارئ في 45 مدينة في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البلاد. وعقب اجتماع أزمة مع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أعلنت الوزيرة مارينا سيلفا أن الشرطة الفيدرالية بدأت تحقيقاتها في أسباب حرائق الغابات التي ضربت المنطقة في الأيام الأخيرة. من جهته، قال الرئيس لولا بحسابه الرسمية على منصة «إكس»: «الشرطة ستقود التحقيق والحكومة ستعمل مع كل الولايات لمكافحة الحرائق». وكان حاكم ساو باولو تارسيسيو دي فريتاس الذي أعلن حال الطوارئ في 45 بلدية، قد أكد اعتقال شخصين يشتبه في إشعالهما حرائق متعمدة.
وإحدى المناطق الأكثر تضررا هي: ريبيراو بريتو، وهي مدينة تقطنها أكثر من 700 ألف نسمة وتقع على بعد حوالي 300 كيلومتر من ساو باولو، في وسط مركز زراعي رئيسي.
وكانت السلطات تأمل بأن تساعد الأمطار التي هطلت أمس الأول في التخفيف من خطورة الوضع.
واضطر سكان أحد الأحياء الراقية إلى مغادرة منازلهم مع اقتراب ألسنة اللهب، وفقا لموقع «G1» الإخباري.
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