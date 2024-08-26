النيابة حجز شبكة جلب وتهريب المخدرات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم أحمد
أمرت النيابة العامة بحجز متهمي شبكة جلب المواد المخدرة من دولة أوروبية وتهريبها عبر مطار الكويت التي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها مساء أول من أمس.
وذكرت النيابة عبر حسابها في منصة «اكس» أنها حجزت 3 مواطنين ومقيمين لاتهامهم باستيراد وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي، والرشوة والتهريب الجمركي.
وبينت أن المتهمين أدخلوا تلك المواد عن طريق مطار الكويت الدولي بمساعدة اثنين منهم واللذين يعملان مفتشين في الإدارة العامة للجمارك مقابل تقاضي أحدهما مبلغ 10 آلاف دينار على سبيل الرشوة.
وأشارت إلى أنها استجوبت المتهمين عما هو منسوب إليهم من اتهام، مضيفة أنه يجري استكمال إجراءات التحقيق بالقضية.
وكان رجال إدارة المكافحة الدولية، تمكنوا من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص بينهم مفتشان يعملان في إدارة الجمارك، امتهنت جلب المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية عبر منفذ المطار. وأنه عثر بحوزة المتهمين على 60 كيلو غراما من مادتي الحشيش والماريغوانا المخدرتين.
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