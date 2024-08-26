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النيابة حجز شبكة جلب وتهريب المخدرات

8/26/2024 7:25:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد
أمرت النيابة العامة بحجز متهمي شبكة جلب المواد المخدرة من دولة أوروبية وتهريبها عبر مطار الكويت التي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها مساء أول من أمس.
وذكرت النيابة عبر حسابها في منصة ‏«اكس» أنها حجزت 3 مواطنين ومقيمين لاتهامهم باستيراد وحيازة مواد مخدرة ومؤثرة عقليا بقصد الاتجار والتعاطي، والرشوة والتهريب الجمركي.
وبينت أن المتهمين أدخلوا تلك المواد عن طريق مطار الكويت الدولي بمساعدة اثنين منهم واللذين يعملان مفتشين في الإدارة العامة للجمارك مقابل تقاضي أحدهما مبلغ 10 آلاف دينار على سبيل الرشوة.
وأشارت إلى أنها استجوبت المتهمين عما هو منسوب إليهم من اتهام، مضيفة أنه يجري استكمال إجراءات التحقيق بالقضية.
وكان رجال إدارة المكافحة الدولية، تمكنوا من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص بينهم مفتشان يعملان في إدارة الجمارك، امتهنت جلب المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية عبر منفذ المطار. وأنه عثر بحوزة المتهمين على 60 كيلو غراما من مادتي الحشيش والماريغوانا المخدرتين.

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