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مسرحية كوميدية جديد الخرجي

8/26/2024 7:25:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
تستعد الفنانة زهرة الخرجي للعودة من جديد الى المسرح بعد غياب استمر لأكثر من عامين عن آخر عمل مسرحي، ومن المقرر أن تكون العودة من خلال المسرحية الكوميدية الاجتماعية «الطقاقة» التي ستجمع الخرجي بنجوم الكوميديا الكويتية والخليجية على مسرح الأوبرا في السالمية.
ومن المنتظر أن تلعب الخرجي دور البطولة في سيناريو المسرحية الذي يتمحور حول المشاكل التي غالبا ما تتعرض لها النساء العاملات في مهمة «الطقاقة» أثناء وجودهن في مختلف الحفلات والمناسبات الاجتماعية، حيث يتم التطرق الى هذه المشاكل بأسلوب كوميدي من خلال نص كتبة محمد اكبر الذي يتولى مهمة إخراج العمل ويشرف على الإنتاج شركة «بلاك أوت» للمنتج خالد الشمري.
ويستعد طاقم عمل المسرحية لتنفيذ البروفات النهائية قبل بدء العروض، حيث من المقرر ان تنطلق العروض في بداية سبتمبر المقبل.
ويشهد العمل عودة الخرجي الى الأعمال المسرحية بعد انقطاع لعامين عن آخر مشاركة مسرحية جاءت من خلال عمل من إنتاج شركة «السلام قروب» للمنتج الفنان عبدالعزيز المسلم بعنوان «المهمة الصعبة»، العمل الذي يجسد الأحداث التي عشناها أثناء فترة كورونا، ويشارك في تجسيد أدوار البطولة إلى جانب زهرة الخرجي العديد من النجوم، منهم الفنانة العراقية ميس كمر والفنانة رهف جيتارا والفنان محمد اكبر وخالد الشمري ونواف الشرف.

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