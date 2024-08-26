مسرحية كوميدية جديد الخرجي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
تستعد الفنانة
زهرة الخرجي للعودة من جديد الى المسرح بعد غياب استمر لأكثر من عامين عن آخر عمل مسرحي، ومن المقرر أن تكون العودة من خلال المسرحية الكوميدية الاجتماعية «الطقاقة» التي ستجمع الخرجي بنجوم الكوميديا الكويتية والخليجية على مسرح الأوبرا في السالمية.
ومن المنتظر أن تلعب الخرجي دور البطولة في سيناريو المسرحية الذي يتمحور حول المشاكل التي غالبا ما تتعرض لها النساء العاملات في مهمة «الطقاقة» أثناء وجودهن في مختلف الحفلات والمناسبات الاجتماعية، حيث يتم التطرق الى هذه المشاكل بأسلوب كوميدي من خلال نص كتبة محمد اكبر الذي يتولى مهمة إخراج العمل ويشرف على الإنتاج شركة «بلاك أوت» للمنتج خالد الشمري.
ويستعد طاقم عمل المسرحية لتنفيذ البروفات النهائية قبل بدء العروض، حيث من المقرر ان تنطلق العروض في بداية سبتمبر المقبل.
ويشهد العمل عودة الخرجي الى الأعمال المسرحية بعد انقطاع لعامين عن آخر مشاركة مسرحية جاءت من خلال عمل من إنتاج شركة «السلام قروب» للمنتج الفنان عبدالعزيز المسلم بعنوان «المهمة الصعبة»، العمل الذي يجسد الأحداث التي عشناها أثناء فترة كورونا، ويشارك في تجسيد أدوار البطولة إلى جانب زهرة الخرجي العديد من النجوم، منهم الفنانة العراقية ميس كمر والفنانة رهف جيتارا والفنان محمد اكبر وخالد الشمري ونواف الشرف.
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