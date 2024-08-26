مع سبق الإصرار عرض غنائي درامي شعري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
أطلقت الكاتبة لوتس مسعود والفنان كفاح الخوص مسرحية «مع سبق الإصرار»، على مسرح القباني بالعاصمة السورية دمشق، وذلك بعد معالجة لمسرحية «المنتحر» للكاتب الروسي نيكولاي إيردمن (1900-1970).
تجسد أحداث المسرحية الفقر والقهر والمعاناة للإنسان، وذلك من خلال قصة حياة عامل يدعى جابر السعيد (يزن كيالي)، والذي يقرر الانتحار مفضلا الموت على الحياة، لكن معجزة تحدث له بعد نقاش تطور لشجار مع زوجته (حنين عمار) فتتغير حياته ويصبح إنسانا محترما بل وشخصية عامة يحسب لها ألف حساب.
تبدأ الأحداث بلجوء زوجة «جابر» إلى لقمان (ايهم أبو الشامات) وهو شاب مثقف لكنه زير نساء، فيمنع شريك حياتها من الانتحار، وتصبح قضيته قضية رأي عام، ويسارع «لقمان» لاستدعاء رجال الأجهزة الأمنية والإعلامية ليستثمر موفق «جابر»، وتنطلق الحملات الإعلامية والمؤتمرات الصحافية لتحضر وفود من جمعيات منها جمعية «نون النسوة»، وتلقى الخطابات والأشعار مديحا بأخلاق الرجل الطيب الذي يعمل لرفع معاناة زوجته، وتضحك الأيام لـ «جابر» فيجسد شخصية أحد المشاهير، حيث يجعل من قصة موته وانتحاره نجومية كبيرة.
غير ان الأحداث لا تجري كما تشتهي السفن، حيث تظهر حبيبة «جابر» الأولى مصممة الأزياء اعتدال (بثينة نعيسة)، والتي تكشف السر المخبأ عنه، وان زوجته ليست حاملا وانها ادعت ذلك لتمنعه من الإقدام على الانتحار، فيظهر أحد رجال الدين وينصحه بأن النفس لا يأخذها سوى الله سبحانه وتعالى.
وقال الناقد المسرحي محمد حبوس لـ «الأنباء»: من خلال متابعتي لأحداث المسرحية أدركت ان مشروع كفاح ومسعود، قام على تقديم شخصية لبطل أراد الانتحار، أنه لن ينتحر إطلاقا وهذا بحد ذاته اختبار للمشروع الثنائي في تقديم دراما مشوقة للجمهور، فعمدا إلى إحضار شخص مشابه لشخصية «جابر» وهو كريم الدبيسي، ليعاني سكرات الموت أمام عدسات الكاميرات لنكتشف ان هناك إنسانا آخر يعاني من القهر والفقر أقدم فعلا على الانتحار من أجل إجراء عملية طبية لابنه المريض، وتقوم مراسم في غاية الأهمية من قبل متسولي الاحتفال جسدها مهند الحسين، غدير معيطة، حاتم علي، ماهر سعود، وفي الوقت نفسه يهرب «جابر» مع حبيبته القديمة، لكن تختم حياة جابر بـ 3 طلقات نارية منطلقة من فوهة مسدس ترديه قتيلا على يد زوجته بعد اكتشافها لهروبه مع حبيبته القديمة وخيانتها، وهنا نصل لمقولة «ومن الحب ما قتل».
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