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مع سبق الإصرار عرض غنائي درامي شعري

8/26/2024 7:25:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
أطلقت الكاتبة لوتس مسعود والفنان كفاح الخوص مسرحية «مع سبق الإصرار»، على مسرح القباني بالعاصمة السورية دمشق، وذلك بعد معالجة لمسرحية «المنتحر» للكاتب الروسي نيكولاي إيردمن (1900-1970).
تجسد أحداث المسرحية الفقر والقهر والمعاناة للإنسان، وذلك من خلال قصة حياة عامل يدعى جابر السعيد (يزن كيالي)، والذي يقرر الانتحار مفضلا الموت على الحياة، لكن معجزة تحدث له بعد نقاش تطور لشجار مع زوجته (حنين عمار) فتتغير حياته ويصبح إنسانا محترما بل وشخصية عامة يحسب لها ألف حساب.
تبدأ الأحداث بلجوء زوجة «جابر» إلى لقمان (ايهم أبو الشامات) وهو شاب مثقف لكنه زير نساء، فيمنع شريك حياتها من الانتحار، وتصبح قضيته قضية رأي عام، ويسارع «لقمان» لاستدعاء رجال الأجهزة الأمنية والإعلامية ليستثمر موفق «جابر»، وتنطلق الحملات الإعلامية والمؤتمرات الصحافية لتحضر وفود من جمعيات منها جمعية «نون النسوة»، وتلقى الخطابات والأشعار مديحا بأخلاق الرجل الطيب الذي يعمل لرفع معاناة زوجته، وتضحك الأيام لـ «جابر» فيجسد شخصية أحد المشاهير، حيث يجعل من قصة موته وانتحاره نجومية كبيرة.
غير ان الأحداث لا تجري كما تشتهي السفن، حيث تظهر حبيبة «جابر» الأولى مصممة الأزياء اعتدال (بثينة نعيسة)، والتي تكشف السر المخبأ عنه، وان زوجته ليست حاملا وانها ادعت ذلك لتمنعه من الإقدام على الانتحار، فيظهر أحد رجال الدين وينصحه بأن النفس لا يأخذها سوى الله سبحانه وتعالى.
وقال الناقد المسرحي محمد حبوس لـ «الأنباء»: من خلال متابعتي لأحداث المسرحية أدركت ان مشروع كفاح ومسعود، قام على تقديم شخصية لبطل أراد الانتحار، أنه لن ينتحر إطلاقا وهذا بحد ذاته اختبار للمشروع الثنائي في تقديم دراما مشوقة للجمهور، فعمدا إلى إحضار شخص مشابه لشخصية «جابر» وهو كريم الدبيسي، ليعاني سكرات الموت أمام عدسات الكاميرات لنكتشف ان هناك إنسانا آخر يعاني من القهر والفقر أقدم فعلا على الانتحار من أجل إجراء عملية طبية لابنه المريض، وتقوم مراسم في غاية الأهمية من قبل متسولي الاحتفال جسدها مهند الحسين، غدير معيطة، حاتم علي، ماهر سعود، وفي الوقت نفسه يهرب «جابر» مع حبيبته القديمة، لكن تختم حياة جابر بـ 3 طلقات نارية منطلقة من فوهة مسدس ترديه قتيلا على يد زوجته بعد اكتشافها لهروبه مع حبيبته القديمة وخيانتها، وهنا نصل لمقولة «ومن الحب ما قتل».

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