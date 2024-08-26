الجلاهمة بينوكيو تعيد طارق العلي إلى مسرح الطفل بعد 28 عاما

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ياسر العيلة
كشف الكاتب جاسم الجلاهمة عن جديده من الأعمال الفنية، قائلا: لدي عمل مسرحي للأطفال بعنوان «بينوكيو» إنتاج مشترك بين شركتي «Together» أنا وشريكي عمر المرزوق ومركز «فروغي» للإنتاج الفني للدكتور طارق العلي والمنتج عيسى العلوي، وتضم نخبة من النجوم منهم: النجم د.طارق العلي والفنانة الكبيرة سحر حسين والنجمة ليالي دهراب والنجم طلال باسم، بالإضافة إلى احمد بن حسين وغرور صفر وشملان العميري وروان العلي، ومن إخراج يوسف البغلي، في اول تعاون يجمعني معه كمخرج، وهو مجتهد وله رؤية حلوة في كل ما يقدمه من اعمال، وستعرض المسرحية نوفمبر المقبل على مسرح نقابة العمال بميدان حولي.
وأكمل: تقدم المسرحية بشكل الأعمال القديمة التي كانت تقدمها النجمة هدى حسين على سبيل المثال، وتتناول موضوع الحرص الزائد من أولياء الأمور تجاه أولادهم، فالمسرحية تربوية لجميع أفراد العائلة، وتحمل العديد من الرسائل المهمة والهادفة، كاشفابان المسرحية تعيد النجم طارق العلي لمسرح الطفل بعد غياب 28 عاما. واردف: عندما عرضت على د.طارق الفكرة أبدى إعجابه بها، وقال «انا حابب أخوض هذه التجربة معك وان شاء الله تكون تجربة مميزة».
وعن سبب اختيارهم لشهر نوفمبر لعرض المسرحية، أوضح: ربما يعود ذلك الى تواجد كل الناس في الكويت، بالإضافة إلى اننا نبحث عن مواسم جديدة لعرض أعمالنا خلالها، خاصة ان شهر فبراير هذا العام قريب جدا من رمضان ولن توجد مساحة كافية من الوقت لعرض الأعمال في فبراير.
وكشف الجلاهمة عن انه سيشارك في السباق المسرحي في عيد الفطر المقبل بمسرحية جديدة تحمل عنوان «Welcome 2 Kuwait»، من إنتاج «المجموعة الفنية» للمنتج باسم عبدالأمير، إخراج سعود بوعبيد، في حين تكفل أحمد باسم بمهمة الإشراف العام، وقال: النجاح الكبير الذي حققته مسرحيتي «صنع في الكويت» يحملني مسؤولية كبيرة في العيد القادم، وانا واثق باننا سنقدم عملا أهم من ناحية القصة والطرح والتقنيات، باختصار نحن ذاهبون لمستوى اكبر من الذي قدمته في «صنع في الكويت»، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا.
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