Tuesday, 27 August 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجلاهمة بينوكيو تعيد طارق العلي إلى مسرح الطفل بعد 28 عاما

8/26/2024 7:25:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
كشف الكاتب جاسم الجلاهمة عن جديده من الأعمال الفنية، قائلا: لدي عمل مسرحي للأطفال بعنوان «بينوكيو» إنتاج مشترك بين شركتي «Together» أنا وشريكي عمر المرزوق ومركز «فروغي» للإنتاج الفني للدكتور طارق العلي والمنتج عيسى العلوي، وتضم نخبة من النجوم منهم: النجم د.طارق العلي والفنانة الكبيرة سحر حسين والنجمة ليالي دهراب والنجم طلال باسم، بالإضافة إلى احمد بن حسين وغرور صفر وشملان العميري وروان العلي، ومن إخراج يوسف البغلي، في اول تعاون يجمعني معه كمخرج، وهو مجتهد وله رؤية حلوة في كل ما يقدمه من اعمال، وستعرض المسرحية نوفمبر المقبل على مسرح نقابة العمال بميدان حولي.
وأكمل: تقدم المسرحية بشكل الأعمال القديمة التي كانت تقدمها النجمة هدى حسين على سبيل المثال، وتتناول موضوع الحرص الزائد من أولياء الأمور تجاه أولادهم، فالمسرحية تربوية لجميع أفراد العائلة، وتحمل العديد من الرسائل المهمة والهادفة، كاشفابان المسرحية تعيد النجم طارق العلي لمسرح الطفل بعد غياب 28 عاما. واردف: عندما عرضت على د.طارق الفكرة أبدى إعجابه بها، وقال «انا حابب أخوض هذه التجربة معك وان شاء الله تكون تجربة مميزة».
وعن سبب اختيارهم لشهر نوفمبر لعرض المسرحية، أوضح: ربما يعود ذلك الى تواجد كل الناس في الكويت، بالإضافة إلى اننا نبحث عن مواسم جديدة لعرض أعمالنا خلالها، خاصة ان شهر فبراير هذا العام قريب جدا من رمضان ولن توجد مساحة كافية من الوقت لعرض الأعمال في فبراير.
وكشف الجلاهمة عن انه سيشارك في السباق المسرحي في عيد الفطر المقبل بمسرحية جديدة تحمل عنوان «Welcome 2 Kuwait»، من إنتاج «المجموعة الفنية» للمنتج باسم عبدالأمير، إخراج سعود بوعبيد، في حين تكفل أحمد باسم بمهمة الإشراف العام، وقال: النجاح الكبير الذي حققته مسرحيتي «صنع في الكويت» يحملني مسؤولية كبيرة في العيد القادم، وانا واثق باننا سنقدم عملا أهم من ناحية القصة والطرح والتقنيات، باختصار نحن ذاهبون لمستوى اكبر من الذي قدمته في «صنع في الكويت»، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا.

MENAFN26082024000130011022ID1108603264

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث