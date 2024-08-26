العنابي يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الدوحة - فريد عبدالباقي
دشن منتخب
قطر الأول لكرة القدم
تحضيراته استعدادا لمواجهتي الإمارات وكوريا الشمالية يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في مستهل المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
وسيبدأ العنابي مبارياته في التصفيات بمواجهة الإمارات على ستاد أحمد بن علي في الدوحة، تليها مباراة
أمام كوريا الشمالية في لاوس.
ويخوض العنابي تدريباته على ستاد خليفة الدولي، بمشاركة 26 لاعبا اختارهم الجهاز الفني بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز.
هذا، ودخل نادي الغرافة ونادي العربي القطريان في صراع قوي للتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب
نادي الريان القطري السابق، والذي يعتبر من أبرز اللاعبين المتاحين في السوق حاليا، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، ويسعى كلا الناديين لتعزيز صفوفهما بنجاح.
ولم يكن بن شرقي الصفقة المحتملة لنادي الغرافة، حيث يسعى إلى ضم المحترف البرازيلي لنادي النصر السعودي أندرسون تاليسكا.
وأبدى المدرب البرتغالي لنادي النصر لويس كاسترو، ترحيبه برحيل تاليسكا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسمح للنصر بالتعاقد مع جناح جديد، وهو ما يتناسب مع خططه التكتيكية.
وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الجزائري ياسين براهيمي لن يكون ضمن حسابات الغرافة للموسم الحالي، ما يعزز من أهمية التعاقد مع تاليسكا أو بن شرقي ليكون بديلا فعالا للنادي القطري.
وانضم تاليسكا، إلى النصر في صيف 2021، ويمتلك عقدا يمتد حتى يونيو 2026، وقد سجل 68 هدفا وصنع 10 أهداف في 88 مباراة مع النصر، ما يجعله أحد أبرز الخيارات الهجومية المتاحة.
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