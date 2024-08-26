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العنابي يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم

8/26/2024 7:25:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الدوحة - فريد عبدالباقي
دشن منتخب قطر الأول لكرة القدم تحضيراته استعدادا لمواجهتي الإمارات وكوريا الشمالية يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في مستهل المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
وسيبدأ العنابي مبارياته في التصفيات بمواجهة الإمارات على ستاد أحمد بن علي في الدوحة، تليها مباراة أمام كوريا الشمالية في لاوس.
ويخوض العنابي تدريباته على ستاد خليفة الدولي، بمشاركة 26 لاعبا اختارهم الجهاز الفني بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز.
هذا، ودخل نادي الغرافة ونادي العربي القطريان في صراع قوي للتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الريان القطري السابق، والذي يعتبر من أبرز اللاعبين المتاحين في السوق حاليا، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، ويسعى كلا الناديين لتعزيز صفوفهما بنجاح.
ولم يكن بن شرقي الصفقة المحتملة لنادي الغرافة، حيث يسعى إلى ضم المحترف البرازيلي لنادي النصر السعودي أندرسون تاليسكا.
وأبدى المدرب البرتغالي لنادي النصر لويس كاسترو، ترحيبه برحيل تاليسكا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسمح للنصر بالتعاقد مع جناح جديد، وهو ما يتناسب مع خططه التكتيكية.
وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الجزائري ياسين براهيمي لن يكون ضمن حسابات الغرافة للموسم الحالي، ما يعزز من أهمية التعاقد مع تاليسكا أو بن شرقي ليكون بديلا فعالا للنادي القطري.
وانضم تاليسكا، إلى النصر في صيف 2021، ويمتلك عقدا يمتد حتى يونيو 2026، وقد سجل 68 هدفا وصنع 10 أهداف في 88 مباراة مع النصر، ما يجعله أحد أبرز الخيارات الهجومية المتاحة.

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