ذهبية لزبيد بالبطولة العربية للسباحة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحرز لاعب
المنتخب الوطني للسباحة محمد زبيد أمس الميدالية الذهبية الثانية له في البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة وذلك في سباق 100م حرة لفئة 15 - 16 سنة بزمن 52،19ث، وكانت ذهبيته الأولى في سباق الفراشة 50 مترا، كما حصل خالد العتيبي على الميدالية البرونزية أمس في سباق 800 متر حرة لفئة 17 - 18 سنة مسجلا زمن 8:42،23د لتصبح حصيلة منتخبنا الوطني للسباحة 6 ميداليات (ذهبيتان وفضية وثلاث برونزيات).
وكان منتخبنا قد فاز اول من أمس بميدالية فضية وأخرى برونزية. وقال رئيس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد الألعاب المائية فيصل أبو الحسن إن الفضية كانت في سباق التتابع 200 متر حرة (فئة 13- 14 سنة) عن طريق حسن زيد وحمود الحمود ومحمد اشكناني وعبدالله سلطان، وأعرب عن الشكر للمجهود الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني لاعداد المنتخب لهذه البطولة.
MENAFN26082024000130011022ID1108603262
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.