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ذهبية لزبيد بالبطولة العربية للسباحة

8/26/2024 7:25:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحرز لاعب المنتخب الوطني للسباحة محمد زبيد أمس الميدالية الذهبية الثانية له في البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة وذلك في سباق 100م حرة لفئة 15 - 16 سنة بزمن 52،19ث، وكانت ذهبيته الأولى في سباق الفراشة 50 مترا، كما حصل خالد العتيبي على الميدالية البرونزية أمس في سباق 800 متر حرة لفئة 17 - 18 سنة مسجلا زمن 8:42،23د لتصبح حصيلة منتخبنا الوطني للسباحة 6 ميداليات (ذهبيتان وفضية وثلاث برونزيات).
وكان منتخبنا قد فاز اول من أمس بميدالية فضية وأخرى برونزية. وقال رئيس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد الألعاب المائية فيصل أبو الحسن إن الفضية كانت في سباق التتابع 200 متر حرة (فئة 13- 14 سنة) عن طريق حسن زيد وحمود الحمود ومحمد اشكناني وعبدالله سلطان، وأعرب عن الشكر للمجهود الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني لاعداد المنتخب لهذه البطولة.

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