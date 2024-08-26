Tuesday, 27 August 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الوطني يدعم المعسكر الصيفي لناشئي أكاديمية رافا نادال في تولوز

8/26/2024 7:25:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الصراف: البنك يهدف من خلال استثماره في الرياضةإلى تشجيع مستقبل صحي أفضل لشبابنا


في إطار شراكته الإستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال، قدم بنك الكويت الوطني دعمه للمعسكر الصيفي لفريق الناشئين في أكاديمية رافا نادال في الكويت الذي أقيم في تولوز الفرنسية بمشاركة 10 لاعبي تنس.
يأتي ذلك ضمن التزام البنك الراسخ بأداء مسؤولياته الاجتماعية، وسعيه الدؤوب إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال تشجيع أفراد المجتمع بكافة شرائحهم على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية.
وشهد المعسكر تفاعلا كبيرا من اللاعبين، حيث تخللته تدريبات يومية ومسابقات مختلفة امتدت على مدار 3 أسابيع.
وبهذه المناسبة، قال مدير الفرق الرياضية ومسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني محمد الصراف: «يضع بنك الكويت الوطني الصحة والرياضة في مقدمة أولوياته، ولطالما كنا من أوائل المهتمين بالبطولات الرياضية والعمل على تمكين الرياضيين وتشجيعهم».
ولفت الصراف إلى أن البنك حريص على هذا التوجه لاسيما أنه يلتقي مع أهداف التنمية المجتمعية نحو نمط حياة مثالية وصحية لكل أفراد المجتمع، مضيفا ان «رياضة التنس تلاقي انتشارا ورواجا في مجتمعنا، وهو ما واكبه الوطني بالدعم وتنظيم فعاليات خاصة بها، ومن هنا جاءت شراكتنا الإستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال في الكويت».
وأشار إلى أن دعم الوطني للمعسكر الصيفي لفريق الناشئين في الأكاديمية الذي أقيم في تولوز يعكس حرصه على تمكين الجيل القادم، حيث يهدف البنك من خلال الاستثمار في الرياضة إلى تشجيع مستقبل صحي أفضل للشباب الكويتي.
وتابع الصراف حديثه قائلا: «لقد كان لهذه التجربة أثر عميق لدى الناشئين، حيث لم تكن الاستفادة مقتصرة على الجانب الرياضي، إذ تعلموا أمورا أخرى، منها الالتزام والانضباط. ولأننا نؤمن بأهمية دعمهم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، نحن ملتزمون بتشكيل مستقبل واعد لشبابنا يستند إلى التعلم والتطور، حيث تصب شراكتنا الإستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال في هذا الاتجاه».
ويحظى أعضاء أكاديمية رافا نادال بإمكانية الوصول إلى 15 ملعبا للتنس بما في ذلك الملاعب المكشوفة والمغطاة، والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، كما تحتضن الأكاديمية ملاعب للبادل والإسكواش، إلى جانب حوض سباحة مغلق وصالات منفصلة للسيدات والرجال لممارسة تمارين اللياقة البدنية.
ويلتزم بنك الكويت الوطني التزاما راسخا بأداء مسؤولياته الاجتماعية، وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي يتواجد فيها. ومن خلال المبادرات والبرامج، يأخذ البنك على عاتقه تطوير الشباب والتعليم والصحة وتمكين المرأة والاستدامة البيئية، كما يسعى «الوطني» ليكون مساهما رئيسيا في تحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

MENAFN26082024000130011022ID1108603261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث