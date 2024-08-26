الوطني يدعم المعسكر الصيفي لناشئي أكاديمية رافا نادال في تولوز

الصراف: البنك يهدف من خلال استثماره في الرياضةإلى تشجيع مستقبل صحي أفضل لشبابنا



في إطار شراكته الإستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال، قدم بنك الكويت الوطني دعمه للمعسكر الصيفي لفريق الناشئين في أكاديمية رافا نادال في الكويت الذي أقيم في تولوز الفرنسية بمشاركة 10 لاعبي تنس.

يأتي ذلك ضمن التزام البنك الراسخ بأداء مسؤولياته الاجتماعية، وسعيه الدؤوب إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال تشجيع أفراد المجتمع بكافة شرائحهم على ممارسة الرياضة، واتباع أنماط حياة صحية.

وشهد المعسكر تفاعلا كبيرا من اللاعبين، حيث تخللته تدريبات يومية ومسابقات مختلفة امتدت على مدار 3 أسابيع.

وبهذه المناسبة، قال مدير الفرق الرياضية ومسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني محمد الصراف: «يضع بنك الكويت الوطني الصحة والرياضة في مقدمة أولوياته، ولطالما كنا من أوائل المهتمين بالبطولات الرياضية والعمل على تمكين الرياضيين وتشجيعهم».

ولفت الصراف إلى أن البنك حريص على هذا التوجه لاسيما أنه يلتقي مع أهداف التنمية المجتمعية نحو نمط حياة مثالية وصحية لكل أفراد المجتمع، مضيفا ان «رياضة التنس تلاقي انتشارا ورواجا في مجتمعنا، وهو ما واكبه الوطني بالدعم وتنظيم فعاليات خاصة بها، ومن هنا جاءت شراكتنا الإستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال في الكويت».

وأشار إلى أن دعم الوطني للمعسكر الصيفي لفريق الناشئين في الأكاديمية الذي أقيم في تولوز يعكس حرصه على تمكين الجيل القادم، حيث يهدف البنك من خلال الاستثمار في الرياضة إلى تشجيع مستقبل صحي أفضل للشباب الكويتي.

وتابع الصراف حديثه قائلا: «لقد كان لهذه التجربة أثر عميق لدى الناشئين، حيث لم تكن الاستفادة مقتصرة على الجانب الرياضي، إذ تعلموا أمورا أخرى، منها الالتزام والانضباط. ولأننا نؤمن بأهمية دعمهم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، نحن ملتزمون بتشكيل مستقبل واعد لشبابنا يستند إلى التعلم والتطور، حيث تصب شراكتنا الإستراتيجية مع أكاديمية رافا نادال في هذا الاتجاه».

ويحظى أعضاء أكاديمية رافا نادال بإمكانية الوصول إلى 15 ملعبا للتنس بما في ذلك الملاعب المكشوفة والمغطاة، والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية، كما تحتضن الأكاديمية ملاعب للبادل والإسكواش، إلى جانب حوض سباحة مغلق وصالات منفصلة للسيدات والرجال لممارسة تمارين اللياقة البدنية.

ويلتزم بنك الكويت الوطني التزاما راسخا بأداء مسؤولياته الاجتماعية، وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي يتواجد فيها. ومن خلال المبادرات والبرامج، يأخذ البنك على عاتقه تطوير الشباب والتعليم والصحة وتمكين المرأة والاستدامة البيئية، كما يسعى «الوطني» ليكون مساهما رئيسيا في تحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.