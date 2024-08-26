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كامكو إنفست 85 7 دولارا متوسط سعر برميل النفط الكويتي في يوليو

8/26/2024 7:25:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن أسعار جميع درجات النفط الخام سجلت ارتفاعا هامشيا خلال شهر يوليو 2024، حيث ارتفع متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت بنسبة 3.5 % ليصل إلى 85.3 دولارا للبرميل في يوليو 2024 مقابل 82.4 دولارا للبرميل في المتوسط خلال شهر يونيو 2024. ومن جهة أخرى، ارتفع سعر سلة «أوپيك» المرجعية بنسبة 1.5% ليصل إلى 84.4 دولارا للبرميل، في حين شهد خام التصدير الكويتي ارتفاعا بنسبة 1% ليصل في المتوسط إلى 85.7 دولارا للبرميل في يوليو 2024.
وتداول النفط الخام في نطاق محدود دون مستوى 80 دولارا للبرميل خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط تقلبات حادة، وشهدت العقود الآجلة لمزيج خام برنت مكاسب جيدة خلال جلستي التداول الأخيرتين من الأسبوع الماضي، إلا انها انهت تداولات الأسبوع مغلقة على انخفاض نظرا للضغوط التي تعرضت لها جبهة الطلب التي طغت على المخاوف الجيوسياسية في ظل تصاعد التوترات حول المناطق الرئيسية المنتجة للنفط.
وجاءت المكاسب الأخيرة نتيجة لآمال تحقيق الاقتصاد الأميركي للهبوط الناعم بعد أن أشارت تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والاقتصاديين إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر 2024. إلا أن الأسواق محت معظم مكاسبها المسجلة منذ بداية العام نظرا للتأثير السلبي الذي أحدثه الطلب الصيني وإشارة البيانات الأخيرة إلى استمرار معاناة الاقتصاد. ولفت تقرير «كامكو» إلى أن أسعار النفط الخام تحركت دون حاجز 80 دولارا للبرميل بعد أن واجهت تقلبات متزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية عدد من العوامل التي أثرت على جبهتي العرض والطلب.
وأدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك الهجوم على شحنات النفط الخام في البحر الأحمر إلى تعزيز أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، أدى تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا أيضا إلى تقديم بعض الدعم للأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ومن جهة أخرى، ساهمت المؤشرات المتزايدة على إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة الشهر المقبل في دعم توقعات نمو الطلب على النفط، الأمر الذي ساهم بدوره في رفع الأسعار، في حين أن المخاوف المتعلقة بنمو الطلب في الصين كان لها تأثير معاكس على الأسعار.
وعلى جانب الطلب، ما تزال المخاوف قائمة على المستوى العالمي حيث تحذر العديد من الاقتصادات من تباطؤ وشيك، بما في ذلك في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يساهم خفض أسعار الفائدة المتوقع في الحد من بعض تلك المخاوف، هذا إلى جانب دعم الطلب على النفط الخام، إلا أن تراجع الطلب بعد موسم الصيف في الولايات المتحدة وكذلك الطقس الأكثر دفئا خلال الربع الأخير من العام قد يعوض الجزء الأكبر من التأثير الإيجابي على أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، ما تزال الصين تواجه ضبابية اتجاه الطلب على النفط، حيث خفضت المصافي معدلات التشغيل مشيرة إلى ضعف الطلب.

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