هيئة الاتصالات تصدر ترددات جديدة استعدادا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالله العجمي: إيقاف خدمات شبكة الجيل الثالث للاتصالات خلال مدة أقصاها يونيو 2025
«الجيل الخامس المتقدم» ستعزز مكانة وريادة الدولة في تبني آخر التطورات التكنولوجية
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق ترددات جديدة تمهيدا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم 5 جي ايه (5G-A)، والتي تعتبر التقنية الأحدث والأعلى في قطاع شبكات الاتصالات.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة بالإنابة عبدالله العجمي في تصريح صحافي خلال عرض تجريبي نظمته الهيئة لإطلاق هذه الترددات إنه سيتم إيقاف خدمات شبكة الجيل الثالث للاتصالات خلال مدة أقصاها يونيو 2025 على أن يتم استخدامها في دعم وتطوير تقنيات الجيلين الرابع والخامس للاتصالات.
وأضاف العجمي أن تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم ستقوم بتعزيز مكانة ريادة الدولة في تبني آخر التطورات التكنولوجية الحديثة كما تمثل قفزة نوعية في دعم الخدمات والتطبيقات الرقمية المعاصرة والتحسين المستمر لتجربة المستخدمين لخدمات شبكات الاتصالات المتنقلة. وأوضح أن هذه التكنولوجيا الحديثة ستدعم زيادة سعات شبكات الاتصالات المتنقلة مما يتيح لعدد أكبر من مشتركي الجيل الخامس الاستمتاع بخدمات عالية الجودة، لافتا إلى أن هذه التكنولوجيا خطوة نحو تمكين استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز والفيديو ثلاثي الأبعاد والخدمات السحابية.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستدعم احتياجات وتطبيقات المدن الذكية وتسهل نقل البيانات بسرعات فائقة في المشاريع المستقبلية والتي تصل إلى 10 غيغابت بالثانية بحيث تعود بالفائدة على مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية إضافة إلى الأفراد.
وقال العجمي إنه يمكن للمستخدمين تجربة تقنية الجيل الخامس المتقدم ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام في مركز تسوق برج الحمراء مقابل بوابة رقم (5).
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