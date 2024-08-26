8 شركات استثمار صانع سوق لـ 45 شركة مدرجة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
إستراتيجية صناع السوق في البورصة.. توازن بين العرض والطلب وزيادة الثقة في السوق
دور صناع السوق يتمثل في دعم استقرار الأسعار وزيادة السيولة في سوق الأسهم الكويتية
شريف حمدي
يلعب صناع السوق في بورصة الكويت دورا حيويا في تحسين كفاءة السوق من خلال دعمهم لمعدلات السيولة المتداولة مدعوما بخططهم الفنية مختلفة الأمد التي تتضمن عمليات بيع وشراء بما يتناسب مع استراتيجياتهم الاستثمارية.
وتشهد الفترة الحالية تصاعدا ملحوظا في أعداد الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمات صانع السوق في بورصة الكويت، إذ بلغ عدد الشركات المسجلة كصانع سوق حاليا 8 شركات، تمارس نشاطها على 45 شركة في مختلف قطاعات السوق، وتشكل نحو 31% من إجمالي الشركات المدرجة. ويمارس صناع السوق مهامهم عبر آليات تضمن توازنا ديناميكيا بين العرض والطلب تقلل من التقلبات السعرية ما يسهل على المستثمرين إعادة التركز أو بناء مراكز استثمارية جديدة دون تأثير كبير على الأسعار.
وظهرت بصمات صانع السوق في بورصة الكويت من خلال تعزيز السيولة المتدفقة بشكل لافت، إذ بلغت مساهمة صناع السوق في السيولة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.3 مليار دينار بما يشكل 19.5% من الإجمالي البالغ 6.6 مليارات دينار، علما بأن سيولة البورصة في النصف الأول من 2023 تقدر بنحو 5 مليارات دينار، ما يشير إلى فاعلية صانع السوق في زيادة معدلات السيولة المتداولة.
وتضمنت قائمة الشركات الـ 8 مقدمة الخدمة شركة «كمفيك» وتقوم بدور صانع السوق على أسهم 3 شركات، وشركة «ثروة» وتقدم الخدمة على أسهم 18 شركة، و«بيتك كابيتال» وتقوم بدور صانع السوق على أسهم 10 شركات.
وبلغ إجمالي الشركات التي يعمل «المركز المالي» كصانع سوق عليها 16 شركة مسجلة، وبلغ عدد الشركات التي تعمل عليها «الاستثمارات» 12 شركة، فيما تقدم «الكويتية للاستثمار» الخدمة على أسهم 9 شركات، وتقدم كل من «وفرة للاستثمار» و«كامكو» الخدمة على اسهم شركتين، علما بأن هناك عددا من الأسهم مسجل لدى أكثر من شركة مقدمة للخدمة.
وجاءت خطوة إتاحة القيام بدور صانع السوق، في إطار نهج هيئة أسواق المال التي تسعى حثيثا لتطوير سوق الأسهم الكويتية ووضعه في مصاف الأسواق العالمية، وفي إطار خطة شركة البورصة الرامية لاستحداث أدوات وآليات جديدة لتعزيز زيادة السيولة في سوق الكويت المالي وتحسين كفاءته. ووفقا للمادة (6-4) من كتاب قواعد بورصة الكويت، فإنه يسجل صانع السوق لدى البورصة لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الأشهر الـ 3 الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.
ويعد صانع السوق هو مؤسسة مالية متخصصة ومرخص لها، تقوم بتسهيل عملية التداول على سهم معين أو عدة أسهم، وتمتلك مخزونا من الأسهم التي تقوم بدور صانع السوق لها، وهو نظام معمول به في اغلب الأسهم المالية المتقدمة، وتهدف خدمات صانع السوق بشكل خاص إلى خلق توازن بين العرض والطلب، وسد الفجوة بين سعري البيع والشراء.
ويسهم صانع سوق في تخفيض المخاطر المتعلقة بالسيولة، وذلك بوجود طرف مقابل مستعد لشراء الأسهم، وتوافر جهة متخصصة مقابلة بشكل دائم مستعدة للشراء والبيع، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المتداولين في سوق المال، كما سيسهم في إيجاد سعر عادل لأسهم الشركات عن طريق تواجد جهات (منها صانع السوق) تقوم بدراسات تتسم بالمهنية العالية قبل القيام بعمليات البيع والشراء.
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