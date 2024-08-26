8 شركات استثمار صانع سوق لـ 45 شركة مدرجة







إستراتيجية صناع السوق في البورصة.. توازن بين العرض والطلب وزيادة الثقة في السوق دور صناع السوق يتمثل في دعم استقرار الأسعار وزيادة السيولة في سوق الأسهم الكويتية



شريف حمدي

يلعب صناع السوق في بورصة الكويت دورا حيويا في تحسين كفاءة السوق من خلال دعمهم لمعدلات السيولة المتداولة مدعوما بخططهم الفنية مختلفة الأمد التي تتضمن عمليات بيع وشراء بما يتناسب مع استراتيجياتهم الاستثمارية.

وتشهد الفترة الحالية تصاعدا ملحوظا في أعداد الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمات صانع السوق في بورصة الكويت، إذ بلغ عدد الشركات المسجلة كصانع سوق حاليا 8 شركات، تمارس نشاطها على 45 شركة في مختلف قطاعات السوق، وتشكل نحو 31% من إجمالي الشركات المدرجة. ويمارس صناع السوق مهامهم عبر آليات تضمن توازنا ديناميكيا بين العرض والطلب تقلل من التقلبات السعرية ما يسهل على المستثمرين إعادة التركز أو بناء مراكز استثمارية جديدة دون تأثير كبير على الأسعار.

وظهرت بصمات صانع السوق في بورصة الكويت من خلال تعزيز السيولة المتدفقة بشكل لافت، إذ بلغت مساهمة صناع السوق في السيولة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.3 مليار دينار بما يشكل 19.5% من الإجمالي البالغ 6.6 مليارات دينار، علما بأن سيولة البورصة في النصف الأول من 2023 تقدر بنحو 5 مليارات دينار، ما يشير إلى فاعلية صانع السوق في زيادة معدلات السيولة المتداولة.

وتضمنت قائمة الشركات الـ 8 مقدمة الخدمة شركة «كمفيك» وتقوم بدور صانع السوق على أسهم 3 شركات، وشركة «ثروة» وتقدم الخدمة على أسهم 18 شركة، و«بيتك كابيتال» وتقوم بدور صانع السوق على أسهم 10 شركات.

وبلغ إجمالي الشركات التي يعمل «المركز المالي» كصانع سوق عليها 16 شركة مسجلة، وبلغ عدد الشركات التي تعمل عليها «الاستثمارات» 12 شركة، فيما تقدم «الكويتية للاستثمار» الخدمة على أسهم 9 شركات، وتقدم كل من «وفرة للاستثمار» و«كامكو» الخدمة على اسهم شركتين، علما بأن هناك عددا من الأسهم مسجل لدى أكثر من شركة مقدمة للخدمة.

وجاءت خطوة إتاحة القيام بدور صانع السوق، في إطار نهج هيئة أسواق المال التي تسعى حثيثا لتطوير سوق الأسهم الكويتية ووضعه في مصاف الأسواق العالمية، وفي إطار خطة شركة البورصة الرامية لاستحداث أدوات وآليات جديدة لتعزيز زيادة السيولة في سوق الكويت المالي وتحسين كفاءته. ووفقا للمادة (6-4) من كتاب قواعد بورصة الكويت، فإنه يسجل صانع السوق لدى البورصة لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الأشهر الـ 3 الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها.

ويعد صانع السوق هو مؤسسة مالية متخصصة ومرخص لها، تقوم بتسهيل عملية التداول على سهم معين أو عدة أسهم، وتمتلك مخزونا من الأسهم التي تقوم بدور صانع السوق لها، وهو نظام معمول به في اغلب الأسهم المالية المتقدمة، وتهدف خدمات صانع السوق بشكل خاص إلى خلق توازن بين العرض والطلب، وسد الفجوة بين سعري البيع والشراء.

ويسهم صانع سوق في تخفيض المخاطر المتعلقة بالسيولة، وذلك بوجود طرف مقابل مستعد لشراء الأسهم، وتوافر جهة متخصصة مقابلة بشكل دائم مستعدة للشراء والبيع، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المتداولين في سوق المال، كما سيسهم في إيجاد سعر عادل لأسهم الشركات عن طريق تواجد جهات (منها صانع السوق) تقوم بدراسات تتسم بالمهنية العالية قبل القيام بعمليات البيع والشراء.