تخفيض مدد انتظار التوظيف لمعظم التخصصات

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقأوضحت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» أن خطة التوظيف الجديدة ساهمت بشكل أساسي في تخفيض مدد انتظار الوظيفة الحكومية لمعظم التخصصات.

وبينت أنه من خلال الخطة تم ترشيح معظم التخصصات، ونواصل التنسيق حاليا لترشيح المنتظرين في تخصصات أخرى. وقالت المصادر إن بعض التخصصات تنتظر الترشيح للتوظيف في القطاع الحكومي، حيث لا تتوافر في الديوان احتياجات وظيفية من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لبعض التخصصات، وهؤلاء مضطرون إلى الانتظار حتى يتم توفير احتياجات ومن ثم الترشيح.

ولفتت المصادر إلى أن بعض الباحثين عن عمل من الذين تتوافق التخصصات التي يحملونها مع الاحتياجات الوظيفية من بعض الجهات الحكومية ويتم ترشيحهم فعليا، يفضلون الانتظار للترشيح في جهات معينة لوجود حوافز وامتيازات، مؤكدة: ونحن من جانبنا نعمل بكامل استطاعتنا على تحقيق هذه المطالب ولكن يحدنا أن القدرة الاستيعابية لأي وزارة محدودة.

وأشارت مصادر أخرى إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تبنى عليها سياسات التوظيف والتي من خلالها يمكن توجيه المؤسسات التعليمية، ويمكن للجهة المختصة الحصول على هذه الدراسات من خلال التنسيق مع المختصين في جهات سوق العمل والتي أهمها وزارتا التربية والصحة.

ودعت المصادر إلى دعم قطاع مختص للقيام بالدراسات الميدانية لسوق العمل الحكومي والخاص في الهيكل التنظيمي للديوان للتوصل إلى الاحتياجات الفعلية وتلبيتها من خلال التنسيق مع الجهات التعليمية الرسمية والخاصة وكذلك الجهات التعليمية المسؤولة عن البعثات الخارجية.

واختتمت المصادر قائلة: إن الديوان ليس لديه صلاحية فرض المرشحين على أي جهة حكومية، ومهمتنا ترشيح التخصصات المناسبة وفقا لخطة الاحتياجات الوظيفية المضافة من الجهات الحكومية التي وضعت بناء على المسميات الوظيفية لكل تخصص دراسي، ولكن أي جهة قد ترفض لأسباب تراها قانونية.