تخفيض مدد انتظار التوظيف لمعظم التخصصات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مريم بندق
أوضحت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» أن خطة التوظيف الجديدة ساهمت بشكل أساسي في تخفيض مدد انتظار الوظيفة الحكومية لمعظم التخصصات.
وبينت أنه من خلال الخطة تم ترشيح معظم التخصصات، ونواصل التنسيق حاليا لترشيح المنتظرين في تخصصات أخرى. وقالت المصادر إن بعض التخصصات تنتظر الترشيح للتوظيف في القطاع الحكومي، حيث لا تتوافر في الديوان احتياجات وظيفية من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لبعض التخصصات، وهؤلاء مضطرون إلى الانتظار حتى يتم توفير احتياجات ومن ثم الترشيح.
ولفتت المصادر إلى أن بعض الباحثين عن عمل من الذين تتوافق التخصصات التي يحملونها مع الاحتياجات الوظيفية من بعض الجهات الحكومية ويتم ترشيحهم فعليا، يفضلون الانتظار للترشيح في جهات معينة لوجود حوافز وامتيازات، مؤكدة: ونحن من جانبنا نعمل بكامل استطاعتنا على تحقيق هذه المطالب ولكن يحدنا أن القدرة الاستيعابية لأي وزارة محدودة.
وأشارت مصادر أخرى إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات التي تبنى عليها سياسات التوظيف والتي من خلالها يمكن توجيه المؤسسات التعليمية، ويمكن للجهة المختصة الحصول على هذه الدراسات من خلال التنسيق مع المختصين في جهات سوق العمل والتي أهمها وزارتا التربية والصحة.
ودعت المصادر إلى دعم قطاع مختص للقيام بالدراسات الميدانية لسوق العمل الحكومي والخاص في الهيكل التنظيمي للديوان للتوصل إلى الاحتياجات الفعلية وتلبيتها من خلال التنسيق مع الجهات التعليمية الرسمية والخاصة وكذلك الجهات التعليمية المسؤولة عن البعثات الخارجية.
واختتمت المصادر قائلة: إن الديوان ليس لديه صلاحية فرض المرشحين على أي جهة حكومية، ومهمتنا ترشيح التخصصات المناسبة وفقا لخطة الاحتياجات الوظيفية المضافة من الجهات الحكومية التي وضعت بناء على المسميات الوظيفية لكل تخصص دراسي، ولكن أي جهة قد ترفض لأسباب تراها قانونية.
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