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المالية‬⁩ تنفي صحة ما يتداول عن إلغاء الدعوم والخدمات المجانية المقدمة للمواطنين ابتداء من عام 2025

8/26/2024 7:25:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت وزارة المالية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع (لجنة الدعوم) بجميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية وإبلاغهم بأنه سيتم إلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك ابتداءً من العام المقبل 2025.

وحثت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) المهتمين بأخذ الأخبار من حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقة، كما تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يروج أخباراً غير صحيحة.

MENAFN26082024000130011022ID1108603255

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