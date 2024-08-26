المالية‬⁩ تنفي صحة ما يتداول عن إلغاء الدعوم والخدمات المجانية المقدمة للمواطنين ابتداء من عام 2025

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نفت وزارة المالية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي
حول اجتماع (لجنة الدعوم) بجميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية وإبلاغهم بأنه سيتم إلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك ابتداءً من العام المقبل 2025.
وحثت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X) المهتمين بأخذ الأخبار من حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقة، كما تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يروج أخباراً غير صحيحة.
MENAFN26082024000130011022ID1108603255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.