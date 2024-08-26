ضبط تشكيل ثلاثي جديد للاتجار بالإقامات ورخص السوق عبر شركات نقل بضائع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد خميس - منصور السلطان
أعلنت وزارة الداخلية عن الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من مواطن ومصري ولبناني، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل
البضائع. وقالت «الداخلية» إن التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة إلى شركتهم، وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات، وزيادة «تقدير الاحتياج»، وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية.
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