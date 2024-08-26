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ضبط تشكيل ثلاثي جديد للاتجار بالإقامات ورخص السوق عبر شركات نقل بضائع

8/26/2024 7:25:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد خميس - منصور السلطان
أعلنت وزارة الداخلية عن الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من مواطن ومصري ولبناني، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل
البضائع. وقالت «الداخلية» إن التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة إلى شركتهم، وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات، وزيادة «تقدير الاحتياج»، وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية.

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