بالفيديو الكويت توقع مع قطر اتفاقا لاستيراد الغاز المسال لـ 15 عاما



نواف السعود: ملتزمون بتأمين إمدادات طاقة مستدامة تماشياً مع إستراتيجية التحول 2050 سعد الكعبي: الشراكة طويلة الأمد تشكل عنصراً محورياً في دعم أهداف الاستدامة للكويت



علي إبراهيم

وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة أمس اتفاقا طويل الأجل تستورد بموجبه «البترول» ما يصل إلى 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما، على أن يبدأ توريد الشحنات إلى مرافق الغاز الطبيعي المسال في الزور اعتبارا من بداية 2025.

جاء ذلك خلال احتفال بتوقيع الاتفاق أقيم في مقر مؤسسة البترول الكويتية، إذ وقع نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الشيخ نواف السعود الاتفاق نيابة عن مؤسسة البترول، فيما وقعه عن الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، م.سعد بن شريدة الكعبي، بحضور كبار المسؤولين في القطاع النفطي ونظرائهم في دولة قطر الشقيقة.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ نواف السعود الأهمية البالغة لهذا الاتفاق الذي يبنى على الأساس الذي أرساه الجانبان عام 2020 عندما وقعا اتفاقهما الأول الذي بموجبه يقوم الجانب القطري بتزويد المؤسسة بنحو 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما اعتبارا من 2022.

وأوضح أن توقيع ثاني اتفاق من نوعه خلال فترة قصيرة مع قطر للطاقة يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، ومنها الطاقة، كما يجسد التزام مؤسسة البترول الكويتية بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشيا مع استراتيجيتها للتحول بحلول 2050.

وأشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تسعى الى تلبية احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء على وجه الخصوص، لافتا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة وسيحسن جودة الهواء في البيئة المحلية.

ولفت الى أن التعاون بين الكويت وقطر لا يعرف حدودا سواء في الجوانب الاقتصادية أو السياسية، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الكويتي بالتعاون بين الدولتين إلى جانب الاستعداد الجانب القطري لتلبية حاجة الكويت من الغاز حال الحاجة في المستقبل.

وأكد أن الاتفاقية ترمز إلى الجسور العديدة التي تربط بين قطر والكويت، وأولها الإرث التاريخي الذي يعود إلى قرون مضت، حين كان أجدادنا يبحرون في مياه الخليج بحثا عن اللؤلؤ، دون أي تصور عن حجم الموارد الطبيعية الأخرى التي تحتضنها بحارنا، وأما الجسر الثاني فهو الوطنية الشامخة التي تدفع شعبينا إلى الوقوف رافعي الرأس ثابتي الخطى متجهين نحو الازدهار والرخاء مهما واجهنا من صعاب، وعندما وجد الشعب الكويتي نفسه في مواجهة تحديات كبرى وظروف قاسية، وجد في قطر الإخاء الحقيقي والعضيد المؤتمن والسند القوي في مواجهة محنة الغزو العراقي الغاشم، ومع مرور الزمن، برز بلدانا كمنارة للاستقرار والنمو في المنطقة، ولفت إلى أن الجسر الثالث، هو التعاون في مجال الطاقة.

ولفت السعود إلى أن توقيع الكويت لاتفاقية استيراد الغاز لا يعني انها لن تبحث وتستكشف عن الغاز الفترة المقبلة، خصوصا أن المؤسسة أعلنت في يوليو الماضي عن اكتشاف حقل النوخذة متوقعا استمرار الاكتشافات من الغاز الطبيعي غير المصاحب، إذ إن احتياجات الكويت في زيادة مستمرة في ظل نمو عدد السكان والحركة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب توفير المزيد من الطاقة.

وتحدث عن ان الكويت ستعمل على تطوير المكامن لتلبية احتياجاتها المتزايدة على الطاقة، مشيرا إلى ان تلبية تلك الاحتياجات ستكون أيضا من الطاقة الشمسية التي تعمل عليها وزارة الكهرباء والتي ستكون بنسبة 30 ‎%‎ من استخدامات الطاقة الكلية بحلول 2030، وان الكويت تطمح للنمو في الصناعات المختلفة التي تعتمد على الغاز الطبيعي، حيث سيتم بناء العديد من مصانع البتروكيماويات، وذلك بتوفير كميات من الغاز بشكل اكبر لتشغيل تلك المصانع.

شراكة طويلة الأمد

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، م.سعد بن شريدة الكعبي «هذه الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة البترول الكويتية وقطر للطاقة تشكل عنصرا محوريا في دعم أهداف الاستدامة للكويت، وخاصة في مجال توليد الكهرباء، كما تعكس أيضا التزامنا بدعم الاحتياجات المستقبلية لجميع زبائننا وعلى رأسهم مؤسسة البترول».

وأضاف الكعبي أنه سيتم توفير الغاز المسال للجانب الكويتي من خلال حقل الشمال بداية من العام 2025، مؤكدا التزام قطر بتوفير جميع الإمدادات لجميع العملاء سواء من الإنتاج الحالي أو الجديد.

وشدد الكعبي على ان التعاون مع الجانب الكويتي ليس له حدود وأنه ستكون هناك شراكات بطرق مختلفة.

الغاز القطري يوفر احتياجات الكويت.. في كل الظروف

قال الشيخ نواف السعود: «في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعصف بأسواق النفط العالمية، تفتخر مؤسسة البترول بالتعاون مع شركة عالمية ذات سمعة رفيعة مثل قطر للطاقة، فالغاز القطري سيوفر لنا الثقة والاستقرار المطلوبين لتلبية احتياجاتنا من الطاقة في كل الظروف، وتعاون مؤسسة البترول مع قطر للطاقة يمتد إلى ما هو أبعد من المجال التجاري، فهو شهادة على القيم والأهداف المشتركة التي تدفع بلدينا إلى الأمام، وتؤكد علاقتنا المشتركة لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى الثلاثينيات من القرن الحالي وهي علاقة قائمة على ثقتنا المتبادلة في قوة صناعة النفط والغاز في منطقتنا وفي نهج الابتكار في إدارة صناعاتنا. ومعا، سنمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر إشراقا ونظافة وأمانا».

السعود لـ «التسويق العالمي» و«القانونية»: بارك الله فيكم

أعرب الشيخ نواف السعود عن خالص امتنانه لقطاع التسويق العالمي تحت قيادة الشيخ خالد الصباح، ولدائرة الشؤون القانونية لما بذلاه من جهـــد جهيد في إنجاز هذه الاتفاقــــية، إذ عملــــت الفرق المعنية بتفان وإخلاص وكان لعملهما الـــجاد دور فعال في هذا الإنجاز المهم. وختم قائلا: «بارك الله فيكم».