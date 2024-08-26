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بالفيديو الأمير تطوير الأداء الحكومي

8/26/2024 7:25:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • مواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين ووضع الحلول العملية لجميع القضايا
  • رئيس الوزراء: بذل الجهود للوصول إلى الأهداف من أجل الوطن والمواطن


استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم لسموه الوزراء كلا من خليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة، وعبداللطيف حامد حمد المشاري وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان، ود.نادر عبدالله محمد الجلال وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ووزيرا للتربية بالوكالة، ونورة سليمان سالم الفصام وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
هذا، وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية على أهمية تضافر الجهود ووضع مصلحة الوطن دائما فوق كل اعتبار والعمل على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كل الإنجازات والأهداف للسير على طريق التنمية ومواجهة التحديات لتلبية آمال المواطنين وتطلعاتهم ووضع الحلول العملية لكل القضايا بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع،
متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما نتطلع إليه من رقي وازدهار لوطننا الحبيب.
وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير للثقة الغالية من لدن سموه والتوجيهات السامية لبذل المزيد من الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة من أجل الوطن والمواطن والسير على تحقيق العدل بتطبيق القانون.
حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.
صاحب السمو زودهم بتوجيهاته السامية.. وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما نتطلع إليه من رقي وازدهار للوطن

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