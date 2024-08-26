اعلان الاضراب ببيت لحم : شهيد و ٣ إصابات بالرصاص في هجوم للمستوطنين على وادي رحال جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / أعلنت وزارة الصحة الليلة، عن استشهاد مواطن برصاص مستوطنين متطرفين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المواطن خليل خلاوي (40 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في القرية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم بحراسة وحماية جيش الاحتلال وفق ما افاد شهود عيان ومصادر محلية.
وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، بأن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين في أطرافهم السفلية، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.
وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.
من ناحيتها اعلنت حركة فتح ولجنة التنسيق الفصائلي الاضراب الشامل في محافظة بيت لحم. احتجاجا على ارهاب المستوطنين واعدامهم الميداني للشاب خليل سالم زيادة والاعتداء على المدنين العزل في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم
على صعيد ذات صلة تجمع مستوطنون ، مساء
الاثنين، بالقرب من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر
محلية ، بأن عشرات المستعمرين تجمعوا عند المدخل الغربي لتقوع، رافعين أعلام دولة الاحتلال.
من جانبه، أشار الناشط الشبابي مصطفى البدن إلى أن المستوطنين أغلقوا المدخل الغربي للبلدة، والشارع الرئيس، وهاجموا مركبات المواطنين
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