اعلان الاضراب ببيت لحم : شهيد و ٣ إصابات بالرصاص في هجوم للمستوطنين على وادي رحال جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / أعلنت وزارة الصحة الليلة، عن استشهاد مواطن برصاص مستوطنين متطرفين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المواطن خليل خلاوي (40 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين في القرية، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة خلال هجوم للمستوطنين المتطرفين على قرية وادي رحال، جنوب بيت لحم بحراسة وحماية جيش الاحتلال وفق ما افاد شهود عيان ومصادر محلية.

وأفاد رئيس مجلس قروي وادي رحال حمدي زيادة، بأن مستعمرين هاجموا منازل المواطنين قرب مدرسة الذكور، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين في أطرافهم السفلية، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

من ناحيتها اعلنت حركة فتح ولجنة التنسيق الفصائلي الاضراب الشامل في محافظة بيت لحم. احتجاجا على ارهاب المستوطنين واعدامهم الميداني للشاب خليل سالم زيادة والاعتداء على المدنين العزل في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم

على صعيد ذات صلة تجمع مستوطنون ، مساء

الاثنين، بالقرب من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر

محلية ، بأن عشرات المستعمرين تجمعوا عند المدخل الغربي لتقوع، رافعين أعلام دولة الاحتلال.

من جانبه، أشار الناشط الشبابي مصطفى البدن إلى أن المستوطنين أغلقوا المدخل الغربي للبلدة، والشارع الرئيس، وهاجموا مركبات المواطنين

