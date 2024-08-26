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ابتكار جهاز لتشخيص فقدان السمع

8/26/2024 7:17:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة نوفوسيبيرسك التكنولوجية الروسية، أن علماء الجامعة ابتكروا جهازاً لتقييم مستوى السمع، معتمدين على عدة مؤشرات، ما يسمح للأطباء بتشخيص سبب حدوث فقدان السمع بسرعة ومستواه، وكيفية علاجه، حسب ((روسيا اليوم)).

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