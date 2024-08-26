ابتكار جهاز لتشخيص فقدان السمع
التاريخ
8/26/2024 7:17:25 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المكتب الإعلامي لجامعة نوفوسيبيرسك التكنولوجية الروسية، أن علماء الجامعة ابتكروا جهازاً لتقييم مستوى السمع، معتمدين على عدة مؤشرات، ما يسمح للأطباء بتشخيص سبب حدوث فقدان السمع بسرعة ومستواه، وكيفية علاجه، حسب ((روسيا اليوم)).
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