«جولة دي بي ورلد» على بُعد 9 خطوات من «ختامي الإمارات»

وصلت منافسات موسم جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام تحت شعار ((السباق إلى دبي))، إلى محطة سلسلة ((الباك 9)) التي تشهد إقامة 9 بطولات، قبل إقامة الختام بنظامه الجديد بضيافة الإمارات في أبوظبي ودبي على التوالي في شهر نوفمبر.

وبلغت الجولة هذه المرحلة من الموسم، بعد ختام بطولة الدنمارك المفتوحة للغولف، التي توج بلقبها الفرنسي فريدريك لاكروا، وهو أول انتصار له في مسيرته بالجولة، عقب حصوله على المركز الأول في ختام منافسات البطولة بإجمالي 14 ضربة تحت المعدل. وأسهم فوز لاكروا بهذا اللقب، في تقدمه 21 خطوة ويصبح بالمركز 11 في الترتيب العالمي الصادر اليوم لـ((السباق إلى دبي)) من رولكس، بإجمالي رصيد يبلغ 1,282 نقطة.

وخاض لاكروا 58 بطولة احترافية بالمجمل ليحقق اللقب الأول في مسيرته في جولة دي بي ورلد، مما يعزز من فرصته للتأهل لخوض النهائيات المقبلة في الإمارات ضمن قائمة أفضل 70 لاعباً في ترتيب ((السباق إلى دبي)). كما استفاد الفرنسي رومان لانجاسك، من حصوله على المركز الثاني في بطولة الدنمارك، برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليتقدم بدوره في ترتيب ((السباق إلى دبي))، ويصبح بالمركز العاشر برصيد 1,404 نقاط هذا الموسم.

أقيمت منافسات بطولة الدنمارك المفتوحة ضمن ((السلسلة الختامية)) الصيفية، إذ يشهد الموسم الحالي إقامة بطولات ضمن خمس سلاسل دولية لكل سلسلة هويتها الخاصة في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أمريكي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أمريكي.

وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة ((باك 9))، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم هنا في الإمارات تحت عنوان ((بلاي أوف)) الختامي لجولة دي بي ورلد.وتضم روزنامة جولة دي بي وورلد للغولف 44 بطولة في 24 دولة ، على أن يكون ختام الموسم الذي يقام تحت شعار ((السباق إلى دبي))، بضيافة الإمارات نوفمبرالمقبل.