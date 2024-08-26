نجاح كبير لدورة مجلس دبي الرياضي الصيفية للألعاب الجماعية

اختتمت منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية بأندية دبي التي نظمها مجلس دبي في إطار سياسته لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023 – 2033، وكذلك لدعم جهود الأندية في إعداد فرقها لمنافسات الموسم الرياضي 2024-2025، والتي ضمت 3 هي كرة السلة والكرة الطائرة واليد.

وشاركت فيها فرق أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، وحتا ضمن فئتي الشباب والناشئين. وشارك في منافسات الدورة 260 لاعباً من فئتي الناشئين والشباب الذين خاضوا 39 في جميع الألعاب، وزعت على 18 مباراة لكرة السلة و12 مباراة لكرة اليد و9 للكرة الطائرة، وأقيمت المباريات بطريقة اللعب من دور واحد، وتم توزيع المنافسات على صالات الأندية الرياضية.

حيث أقيمت منافسات الكرة الطائرة في صالة نادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، وأقيمت منافسات كرة السلة في صالة نادي النصر، فيما أقيمت منافسات كرة اليد في نادي الوصل. وفاز فريق نادي النصر الرياضي بالمركز الأول في فئة الشباب لبطولة الكرة الطائرة، تلاه فريق نادي شباب الأهلي دبي في المركز الثاني، وحل فريق الوصل في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي شباب الأهلي دبي بالمركز الأول تلاه فريق نادي النصر الرياضي في المركز الثاني، وحل فريق الوصل في المركز الثالث، وجاء فريق حتا في المركز الرابع.

وفي منافسات بطولة كرة السلة فاز فريق النصر الرياضي بالمركز الأول في فئة الشباب، تلاه فريق نادي شباب الأهلي دبي في المركز الثاني، وحل فريق نادي الوصل الرياضي في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي شباب الأهلي دبي بالمركز الأول تلاه فريق نادي النصر الرياضي في المركز الثاني، وحل فريق نادي الوصل في المركز الثالث. وفي بطولة كرة اليد، فاز فريق الوصل بالمركز الأول في فئتي الشباب والناشئين، تلاه فريق شباب الأهلي في المركز الثاني في الفئتين، وحل منتخب الإمارات للناشئين في المركز الثالث في فئة الشباب، فيما حل فريق النصر في المركز الثالث في فئة الناشئين.

وتساهم هذه البطولات في تحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تمثل المباريات مرحلة مهمة في استعدادات الأندية وفي رفع لياقة المنافسات لدى اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد بما يساعدها على تحقيق أهدافها للوصول إلى منصات التتويج في الموسم الرياضي.