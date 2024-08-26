برشلونة ينشد الفوز الثالث اليوم في «الليغا»

يهدف فريق برشلونة لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الإسباني لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً على رايو فايكانو اليوم في الجولة الثالثة من المسابقة.وتمكن فريق برشلونة، بقيادة مدربه الجديد هانزي فليك، من الفوز على فالنسيا وأتلتيك بلباو في أول جولتين بنتيجة واحدة 2 / 1، ولكن مهمته لن تكون سهلة وخاصة أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز على فايكانو في آخر ثلاث مرات زار فيها ملعب تيريزا ريفيرو معقل فريق فايكانو.

وما يزيد من صعوبة المباراة معاناة الفريق دفاعياً ففي آخر سبع سواء كانت ودية أو رسمية، فشل الفريق في الخروج بشباك نظيفة من بينها أربع مباريات انتهت بتلقيه هدفين أو أكثر.ويستمر غياب جافي وفرينكي دي يونج ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسين وأنسوماني فاتي عن المباراة بسبب الإصابات المختلفة.

ولكن يعول فليك على تألق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف في مباراتين حتى الآن كما يعول على الموهبة الشابة لامين يامال الذي تألق في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وسجل هدفاً في مباراتي الفريق بالدوري حتى الآن.

ولعل من أبرز نقاط قوة فايكانو هذا الموسم قوته الدفاعية، حيث تمكن الفريق من منع خيتافي من صنع أي فرصة على مرماه في المباراة الأخيرة، كما أن الهدف الذي تلقاه الفريق في مباراته الأولى جاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.ويلتقي أيضاً في ذات اليوم فريق ريال مايوركا مع أشبيلية في مباراة يبحث فيها الفريقان عن أول انتصار بعدما تعادلا في مباراة وخسرا في مثلها في أول جولتين من المسابقة.

وتستأنف مباريات هذه الجولة يوم الأربعاء بإقامة أربع مباريات في غاية القوة.ويلتقي أتلتيك بلباو مع فالنسيا في مباراة يسعى فيها الفريقان لتحقيق أول انتصار لهما في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل بلباو وخسر في أول مباراتين، فيما خسر بلنسية في أول مباراتين.

يسعى أيضاً فريق ليجانيس لتفادي الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل وفاز في أول مباراتين، حينما يحل ضيفاً على بلد الوليد الذي يسعى لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الجولة الماضية.وسيكون أبرز لقاء غد هو الذي يجمع بين أتلتيكو مدريد وإسبانيول.

ويسعى أتلتيكو لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري، حيث كان تعادل مع فياريال 2/2 في الجولة الأولى قبل أن يفوز على جيرونا بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.في المقابل يتطلع فريق إسبانيول لتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، بعد خسارته في أول جولتين أمام بلد الوليد وريال سوسيداد بنتيجة واحدة 1 / صفر.

ويلتقي أيضاً في ذات اليوم ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس.وتختتم مباريات هذه الجولة بمواجهة قوية حينما يلتقي ريال مدريد مع مضيفه لاس بالماس.وبعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام ريال مايوركا 1/1، استعاد الريال توازنه وفاز على بلد الوليد بثلاثية نظيفة.

ويأمل الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثاً لصفوف الفريق تسجيل أول أهدافه مع الريال في الدوري الإسباني، علماً بأنه سجل هدفاً واحداً بقميص الريال في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي فاز بها الفريق على أتالانتا.في المقابل يهدف فريق لاس بالماس لتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم بعدما تعادل في مباراة وخسر في مثلها. كما يشهد نفس اليوم مباراة قوية حينما يلتقي جيرونا مع أوساسونا.

الجولة 3

اليوم

17:00ريال مايوركا - إشبيلية

19:30رايو فايكانو - برشلونة

الأربعاء21:00بلد الوليد - ليغانيس

21:00أتلتيك بلباو - فالنسيا

23:30 ريال سوسييداد - ألافيس

23:30أتلتيكو مدريد - إسبانيول

الخميس21:00جيرونا - أوساسونا

23:30لاس بالماس - ريال مدريد

تاريخ غير محدد

ريال بيتيس - خيتافي