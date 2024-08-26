عصام عبدالله: الجمهور موعود بموسم استثنائي

وصف عصام عبدالله، المحلل والناقد الفني، المباريات الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين بالساخنة والمبشرة بما يؤكد أن المنافسة هذا الموسم ستشهد إثارة وندية وتشويقاً، وقال: من واقع المستوى الفني الذي قدمته معظم الفرق في الجولة الأولى، فإن الجمهور موعود بموسم استثنائي فيما يتعلق بالمنافسة على اللقب بين خمسة فرق على الأقل.

وأضاف: ((بالطبع لا نستطيع الحكم على الأندية، فهذا الوقت المبكر هناك مدربون ولاعبون جدد ومقيمون، لكن الشاهد أن البداية مبشرة جداً، فالمقيمون والأجانب الذين حصلوا على الجنسية منحوا الفرصة لجميع الفرق لاستقدام لاعبين بصفة المقيم والأجنبي، وعموماً الانطلاقة كانت رائعة والمستوى مطمئن إلى حد كبير.

فالعين بعد حصوله على لقب آسيا ظهر بصورة لافتة في أول مباراة له وسجل أهدافاً بالجملة ووضح أنه يرغب بشدة في اعتلاء منصات التتويج المحلية والمنافسة بقوة على المنافسات الخارجية التي يشارك بها)).

الخمسة الكبار

وتابع : ((الوصل بطل الثنائية لم يخسر اللقاء الأول وظهر بمستوى متميز أكد من خلاله عزمه الدفاع عن اللقب، وكذا الحال بالنسبة لشباب الأهلي الذي خرج من مباراته بالأهم، وهناك العودة القوية للنصر الذي سجل هو الآخر أهدافاً غزيرة وتصدر جدول الترتيب مع العين منذ البداية، وإذا مضى على هذا النحو فحتماً سيكون منافساً شرساً على اللقب إلى جانب العين الوصل وشباب الأهلي والشارقة، والنصر، واعتقد أن هذه الفرق الخمسة هي صاحبة الكعب العالي في المنافسة على اللقب، وربما كان هناك حصان أسود في الدوري)).

أداء قوي

وأوضح عبدالله: من وجهة نظري بني ياس هو مفاجأة الجولة بعد الأداء القوي والفوز الذي حققه على الجزيرة، وهذا الأخير عليه علامة استفهام في ظهوره الأول ولكن لا يجب أن نحكم عليه مبكراً، فهو يحتاج لوقت بعد التغييرات التي أجراها على مستوى الجهازين الفني والإداري.

وكذلك اللاعبين، وأمامه الوقت ليخرج من جلباب المدرسة الهولندية واللعب بطريقة مختلفة بقيادة مدرب عربي، ولكن أيضاً لا نستطيع أن نظلم بني ياس فقد استحق الفوز وهو من الفرق التي قدمت صورة متميزة من حيث المستوى الفني والروح القتالية والرغبة في تحقيق الانتصارات.

تحسّن واضح

وقال: بصفة عامة يمكن القول إن بعض الفرق تحسنت بصورة واضحة، وهناك فرق تحتاج لرتم أعلى ونفس طويل واعتقد أن سياسة النفس الطويل هذه يتميز بها شباب الأهلي الذي شاهدناه في نسخ سابقة يأتي من الخلف وينافس بقوة على اللقب ولا يمكن استبعاد هذا الفريق من أي صراع على جميع الألقاب، ومن وجهة نظري فإن الموسم وقياساً على جودة اللاعبين في جميع الفرق والروح القتالية العالية يبشر بالخير.

الأجانب

وتعليقاً على مستوى المحترفين الأجانب، قال: اعتقد أن الأجانب الجدد يحتاجون لوقت حتى نحكم على مستواهم وبالنسبة للقدامي فقد ظهروا بصورة جيدة مثل ليما في الوصل وسردار في شباب الأهلي، ورحيمي ولابا في العين، فهو لاعب متميز، ولكن عموماً فهناك صفقات جيدة في عدد من الأندية التي استقدمت أجانب هذا الموسم.