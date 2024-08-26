حراس المرمى.. وجوه متكررة في حماية عرين أندية «دورينا»

حافظت أندية المحترفين، على ذات الأسماء التي ظلت تعتمد عليها في خانة حراسة المرمى خلال المواسم السابقة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عبر مشاركتها في الجولة الأولى من نسخة الموسم الحالي، مع تغيير طفيف تمثل في ظهور زايد الحمادي أساسياً مع الوحدة بديلاً لمحمد الشامسي، إضافة إلى مشاركة الحارس عبد الله التميمي مع النصر في غياب للحارس الأول أحمد شمبيه حتى عن الدكة.

وبخلاف ذلك تكررت الوجوه في حراسة المرمى بأندية ((دورينا)) والتي ظل البعض منها يلعب لمواسم طويلة أساسياً دون غياب إلا في حالات استثنائية واضطرارية ليعود بعدها اللاعب إلى موقعه بين الخشبات الثلاث ويعود معه البديل إلى ((الدكة)) في انتظار الفرصة الجديدة.

وبشكل عام واصلت الأسماء التي أنهت النسخة الماضية في مهمة ((حماية العرين))، ظهورها مع انطلاق الجولة الأولى للدوري، بقيادة خالد السناني ((الوصل))، وخالد عيسى ((العين))، علي خصيف ((الجزيرة))، عادل الحوسني ((الشارقة))، فهد الظنحاني ((بني ياس))، حسن حمزة ((شباب الأهلي))، علي الحوسني ((عجمان))، عيسى أحمد ((كلباء))، درويش محمد ((البطائح))، أحمد حمدان ((خورفكان)).

وواصل سهيل المطوع الذي تألق في النسخة الماضية مع فريق الإمارات قبل هبوطه لدوري الدرجة الأولى، ظهوره أساسياً بشعار الوافد الجديد ((دبا الحصن)) الذي انتقل إلى صفوفه معاراً من الوصل، وللمرة الأولى شارك طلال خميس مع فريقه العروبة في الجولة الأولى من المحترفين أمام النصر في مواجهة اهتزت فيها شباكه 5 مرات، وكانت الرابعة له بدوري المحترفين بعد أن لعب مع العروبة 3 مباريات فقط في موسمه الأول بالمنافسة 2021 - 2022 والذي هبط بعده مباشرة إلى دوري الهواة من جديد.

مستوى متميز

وعلى الرغم من ظهوره أساسياً للمرة الأولى مع فريقه الوحدة لكن زايد الحمادي سبق له أن أثبت وجوده عندما لعب مع الظفرة معاراً في موسم 2021 - 2022، ومع البطائح معاراً أيضاً من الوحدة في موسم 2022 - 2023 والذي خاض معه 24 مباراة قدم خلالها مستوى متميزاً، وعاد من جديد الموسم الماضي إلى ((العنابي))، لكنه لم يحظ بفرصة اللعب حينها، وفي أولى مشاركاته ببطولة الدوري عاد الحمادي للتألق أمام عجمان وخرج بشباك نظيفة.