4 أسابيع على انطلاقة الموسم البحري في شواطئ دبي

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لإطلاق موسمه البحري الجديد 2024 - 2025، والذي يشمل العديد من البطولات والسباقات والفعاليات الرياضية التنافسية والمهرجانات المجتمعية المتنوعة.

وحدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت الموافق 21 سبتمبر المقبل موعداً لتنظيم الحدث الأول والافتتاحي في الموسم الجديد، والذي تبقى عليه أقل من 4 أسابيع، وهو سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن إدارة الشؤون الرياضية في النادي تعمل على قدم وساق لإنجاح الفعاليات المرتقبة من خلال التنسيق والإعداد والتجهيز مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وأيضاً الفئات المستهدفة من المشاركين الذين يمثلون ملاك ونواخذة السفن والقوارب.

حيث تم إطلاعهم على أهم التعديلات في الموسم الجديد من أجل التعرف عليها والعمل على تنفيذها فيما بعد خلال السباقات.وكشف مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، أن الانطلاقة ستكون في شهر سبتمبر المقبل مع تنظيم النادي لحدثين بحريين تراثيين؛ الأول السباق الافتتاحي للموسم للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والثاني سباق القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وهي الفئة الأعرق والأقدم بين جميع فئات السباقات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع نخبة النواخذة والملاك والبحارة من أهل البحر.

إثراء

وأضاف محمد سيف المري: سيواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جهوده في إثراء الساحة الرياضية البحرية بالعديد من الفعاليات المتجددة في روزنامة الموسم الجديد 2024 - 2025، حيث ينظم العديد من الفعاليات العالمية والدولية والإقليمية على مدار الموسم الذي يمتد إلى شهر مايو المقبل

وأكد أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيواصل جهوده أيضاً في رسالة المحافظة على إرث وماضي الآباء والأجداد من خلال تنظيم حزمة من السباقات التراثية المحلية المتنوعة مثل فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، كما يشهد الموسم أيضاً الكرنفالات الكبيرة مثل النسخة رقم 34 لسباق القفال والنسخة 28 لكأس آل مكتوم.

حدث عالمي

وأوضح المري أن شواطئ دبي ستكون على موعد هذا العام وتحديداً الفترة من 13-15 ديسمبر المقبل حدثاً عالمياً كبيراً هو منافسات جائزة دبي الكبرى 2024 عرس ختام بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- ويسبق هذا الحدث تظاهرة إقليمية كبرى في النصف الأول لشهر أكتوبر هي المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص، فيما ستشهد مع بداية عام 2025 الحدث الافتتاحي في روزنامة الفعاليات العالمية في روزنامة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي ام- سباق دبي الدولي للدراجات المائية.

أبرز فعاليات موسم 2024 - 2025