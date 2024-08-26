هيئة الإمارات لسباق الخيل تشارك في المؤتمر الآسيوي باليابان

تشارك دولة الإمارات في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والمؤتمر الآسيوي الأربعين لسباقات الخيل بوفد رسمي برئاسة سعادة محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباق الخيل والذي تستضيفه مدينة سابورو اليابانية.

وسيلقي سعادة محمد سعيد الشحي كلمة رئيسية في المؤتمر الآسيوي الأربعين لسباق الخيل، تتناول الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز وتطوير قطاع الفروسية على المستويين المحلي والدولي.وسيسلط الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لدعم سباق الخيل، بدءاً من البنية التحتية المتطورة وصولاً إلى توفير بيئة مثالية لازدهار هذه الرياضة العريقة.

كما سيتناول الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال، بما في ذلك استضافة وتنظيم أبرز السباقات العالمية، فضلاً عن الشراكات الدولية التي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للفروسية. وقال سعادة محمد سعيد الشحي:

((إن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية، مثل المؤتمر الآسيوي الأربعين لسباق الخيل، يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في مجال سباق الخيل. يتيح الحضور الفاعل لدولتنا في هذه المؤتمرات الفرصة لعرض إنجازاتنا الرائدة ومناقشة سبل تطوير هذا القطاع الحيوي على المستوى القاري والعالمي)).