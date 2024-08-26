6 مكاسب للعين في بداية مشواره بالموسم الجديد

بعد فوزه في مباراتيه الافتتاحيتين للموسم الجديد على كلباء بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وعلى خورفكان أدنوك للمحترفين، أكد العين عزمه القوى في المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم وتعويض جماهيره فقدانه لجميع الألقاب المحلية بالموسم السابق، وخرج الفريق من المباراتين بجملة من المكاسب نبرز منها 6 على سبيل المثال لا الحصر.

صدارة وجدارة

بالطبع كان حصد النقاط الثلاث والأهداف الخمسة التي سجلها في شباك خورفكان هو المكسب الأول والأهم، خصوصاً وأن الفريق ظهر بصورة مثالية من حيث المستوى الفني وقدم جميع لاعبيه الأساسيين والبدلاء مردوداً فنياً مبهراً منذ البداية وحتى النهاية.

ظهور وجوه جديدة

خلال المباراتين قدم خمسة لاعبين مستوى متميزاً في ظهورهم الرسمي الأول بالقميص البنفسجي وهم المدافع البرتغالي فابيو كاردوسو، وسيكوبابا، وباراغواياني ماتياس سيغوفيا، والأرجنتيني ماتيو سانابريا وظهروا جميعاً بمستوى متميز طمأن جماهير العين التي كانت تترقب مشاركتهم الأولى، كما عزز من قوة دكة البدلاء للفريق المواجه بتحديات عدة وقوية هذا الموسم.

عودة لابا

من المكاسب المهمة والتي أسعدت جماهير العين العودة القوية للمهاجم التوغولى لابا كودجو، والذي واصل إحراز الأهداف بعد هدفه في مرمى كلباء بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليسجل هاتريك في شباك خورفكان بالدوري، وهو ما يدعم المقدمة الهجومية إلى جانب سفيان رحيمي وماتيو، وسينغوفيا.

المركز الأول

تصدر جمهور العين المشهد بالجولة الافتتاحية بحضوره الكثيف والذي بلغ 12 ألفاً ليحصل على المركز الأول في جائزة النادي المضيف، ويمثل جمهور الأمة العيناوية قوة لا يستهان بها ويلعب دوراً بارزاً في جميع مباريات الفريق داخل وخارج ملعبه وهو ما يعزز دوافع اللاعبين وهم يقاتلون على أكثر من 6 جبهات بالمرحلة المقبلة.

صانع الألعاب

من المكاسب المهمة في المباراتين ظهور اللاعب اليخاندرو كاكو كصانع ألعاب ماهر بوسط العين وهو ما كان ينقص الفريق خلال الفترة الماضية منذ رحيل اللاعب عمر عبد الرحمن، وقام اللاعب بالمهمة على خير وجه لينهي هاجساً عانى منه العين طويلاً، وخلال 166 دقيقة لعبها كاكو في مباراتي كلباء وخورفكان سجل هدفاً وصنع 6 أهداف وساهم بـ 7 أهداف بإجمالي 10 فرص من صناعته وحصل على نسبة تقييم 9.2 من 10 في مباراة خورفكان بدوري أدنوك.

هجوم قوي

أكد هجوم العين على قوته بتسجيله 8 أهداف في مباراتين منها 3 في شباك كلباء، و5 في خورفكان، وهي المرة 25 التي يسجل فيها الفريق البنفسجي 5 أهداف في مباراة واحدة بعهد الاحتراف، ويعتبر فريق الإمارات أكثر الفرق التي سجل فيها العين 5 أهداف بواقع 4 مرات يليه الوصل وعجمان 3 مرات وشباب الأهلي ودبي (قبل الدمج) والشعب (قبل الدمج) والجزيرة والظفرة مرتين، ومرة واحدة في شباك كل من حتا ودبا الفجيرة والشباب (قبل الدمج)، والبطائح.