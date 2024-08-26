Tuesday, 27 August 2024 11:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عالم دبي للرياضة.. 10 أيام باقية من الفعاليات المتنوعة

8/26/2024 7:17:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يختتم عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة داخلية للرياضة واللياقة البدنية في المنطقة، فعاليات دورته الرابعة عشرة 5 سبتمبر المقبل. وتقدم هذه الفعالية التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي في أيامها العشرة الأخيرة لمحبي الرياضة فرصة للاستمتاع بمختلف الرياضات والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والقدرات.

وتقدم هذه الوجهة المميزة والممتدة على مساحة 300 ألف قدم مربع للجميع فرصة أخيرة للجميع للاستمتاع بوقتهم مع الأصدقاء والزملاء والعائلة وممارسة رياضاتهم المفضلة بما فيها كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، وكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والتنس، والتيكبول، والبيكل بول، فضلاً عن الاستفادة من صالة الألعاب الرياضية الحديثة والمجانية أو الاستمتاع بالمناطق المصممة للأنشطة العائلية مثل عالم دبي للأطفال.

ويستقبل عالم دبي للرياضة ضيوفه يومياً من الساعة 8 صباحاً لغاية الساعة 12 منتصف الليل، ويمكن حجز الملاعب عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق عالم دبي للرياضة الذكي.

MENAFN26082024000110011019ID1108603206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث