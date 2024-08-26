عالم دبي للرياضة.. 10 أيام باقية من الفعاليات المتنوعة

يختتم عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة داخلية للرياضة واللياقة البدنية في المنطقة، فعاليات دورته الرابعة عشرة 5 سبتمبر المقبل. وتقدم هذه الفعالية التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي في أيامها العشرة الأخيرة لمحبي الرياضة فرصة للاستمتاع بمختلف الرياضات والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والقدرات.

وتقدم هذه الوجهة المميزة والممتدة على مساحة 300 ألف قدم مربع للجميع فرصة أخيرة للجميع للاستمتاع بوقتهم مع الأصدقاء والزملاء والعائلة وممارسة رياضاتهم المفضلة بما فيها كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، وكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والتنس، والتيكبول، والبيكل بول، فضلاً عن الاستفادة من صالة الألعاب الرياضية الحديثة والمجانية أو الاستمتاع بالمناطق المصممة للأنشطة العائلية مثل عالم دبي للأطفال.

ويستقبل عالم دبي للرياضة ضيوفه يومياً من الساعة 8 صباحاً لغاية الساعة 12 منتصف الليل، ويمكن حجز الملاعب عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق عالم دبي للرياضة الذكي.