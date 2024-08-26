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«الجزيرة الحمراء» يدشن الشراكة مع القطاع الخاص

8/26/2024 7:17:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دشن نادي الجزيرة الحمراء مرحلة جديدة من العمل الرياضي، تعتمد على الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومي، في استغلال الموارد الرياضية بالنادي، وتنميتها وتعزيز المهارات لدى منتسبي النادي في مختلف الفرق، عبر لقاء مشترك جمع إدارة النادي بقيادة سيف حمد بن قضيب الزعابي، رئيس مجلس الإدارة ووحيد أحمد ممثل القطاع الخاص.

ورحب سيف الزعابي بالحضور الكريم ممثلاً برجل الأعمال وحيد أحمد والوفد المرافق له وأعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي وسائل الإعلام، معتبراً الخطوة التي أقدم عليها النادي، والمتمثلة في خلق شراكة بين النادي والقطاع الخاص لرعاية الفريق الأول لكرة القدم، الأنسب لتغير مفهوم لعبة كرة القدم بعد أن أصبحت من أهم مصادر الدخل في كثير من دول العالم ، ذاكراً أنه لا بد من إدارتها بشكل مختلف يتناسب مع التوجه العام باستغلال كافة الموارد وفتح الأبواب أمام المستثمرين للتعاون معاً في تحقيق أفضل النتائج.

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