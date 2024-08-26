«باد جاي بومبادور» بطل كأس زايد في وارسو

توج الجواد ((باد جاي بومبادور))، بطلاً لسباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمهرة ((فاخرة)) بكأس الوثبة بمضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو.فيما فاز المهر ((آلي سانت لون))، والمهرتان ((هجمة)) و((لور دو فاوست))، بسباقات كأس الوثبة ستاليونز بمضمار ضاحية مونت دو مارسان في العاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت جميعها أول من أمس، برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان محلياً ودولياً.

ولم يتأخر ((باد جاي بومبادور))، للمعهد الفرنسي شيفال وليكويتيشن دبليو إي فيتا ستد، وقيادة اس لباييف، بإشراف إم كاكبرزيك، في إثبات أهليته للفوز بكأس زايد (جائزة أوروبا) البالغ إجمالي جوائزها المالية 157.500 زلوتي، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2600 متر.

وتمكن ((باد جاي بومبادور)) من التفوق بفارق 1.5 طول عن ((ويلكي داكريس لكي زاكولسكي))، بإشراف أي وارزايك، وقيادة دوجدوربيك اولو، وسجل البطل 3:00:20 دقائق، فيما حل ثالثاً ((ستورم أو أي)) لكوليك فان ميرفيلد، بإشراف سي فرايسل، وقيادة دي سباتابيكوف.

كأس الوثبة بولندا

وأكدت المهرة ((فاخرة)) لإسطبلات الهيفي، بإشراف أي لاسكوسكي حسن ترشيحها في سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ جائزة الدونا لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، وجائزته 14.875 زلوتي بولندي، وسجلت البطلة 2:22:40 دقيقة. شهد السباق وتوج الفائزين الشيخ حامد بن خادم آل حامد، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأحمد المنصوري ممثل سفارة الإمارات في وارسو.

الوثبة ــ فرنسا

واجتذب مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، 35 خيلاً عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على ألقاب 3 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 60 ألف يورو.

ونال المهر ((آلي سانت لون)) جائزة السباق الأول لمسافة 2000 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فليبر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، متفوقاً بفارق نصف طول عن ((جلاب)) لياس لإدارة سباقات الخيل وقاطعاً المسافة في زمن وقدره 2:23:80 دقيقة.

وحصدت المهرة ((هجمة)) للشقب ريسنج بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز الثاني ـ بري موناليزا (1) لمسافة 2000 متر، بجوائز مالية قدرها 20 ألف يورو، ومسجلة 2:25:80 دقيقة.

وفازت المهرة ((لور دو فاوست)) لبيير ييفيس جيلارد، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة اليخاندرو جورتيز، بكأس الوثبة ستاليونز الثالث ـ بري موناليزا (2)، لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، وسجلت البطلة 2:20:90 دقيقة.