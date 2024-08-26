5 مشاهد في افتتاحية النسخة 17 لدوري المحترفين

تستعد أندية دوري أدنوك للمحترفين في نسخته الـ17، لخوض الجولة الثانية يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويحل خلالها الجزيرة ضيفاً على العروبة، ويلعب الوصل مع دبا الحصن، ويستضيف النصر نظيره بني ياس.

ويلتقي الشارقة مع كلباء، وخورفكان مع الوحدة، والبطائح مع العين، وعجمان مع شباب الأهلي، لتتواصل إثارة المسابقة الأطول والأقوى بعد نهاية مواجهات الجولة الأولى، والتي حفلت بالندية والقوة، وظهرت فيها 5 مشاهد لفتت أنظار مشجعي الإماراتية منذ عودة الحياة إلى الكرة بعد إلغاء موسم 2019 - 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المدرب المواطن

غاب المدرب المواطن عن المنطقة الفنية في الجولة الافتتاحية للمرة الأولى، بعدما تعاقدت أندية المحترفين مع مدربين أجانب وعرب، بواقع 3 مدربين صربيين، و3 برتغاليين، ومدربين رومانيين، ومدرب واحد من كل من النرويج، هولندا، كرواتيا، البرازيل الأرجنتين والمغرب.

وتمثل تواجد المدرب المواطن في انطلاقة النسخ الأربع الماضية من خلال مهدي علي مع شباب الأهلي، وعبد العزيز العنبري مع الشارقة موسم 2020 - 2021، وظهر العنبري كذلك مع الشارقة في انطلاقة موسم 2021 - 2022، ثم مع خورفكان في افتتاحية موسمي 2022 - 2023 و2023 - 2024، كما تواجد محمد الجلبوت مع فريق الإمارات في افتتاحية موسم 2023 - 2024.

ركلات ضائعة

شهدت انطلاقة النسخة 17، ركلتي جزاء ضائعتين في تكرار لما حدث في افتتاحية النسخة 15، إذ أضاع الركلة الأولى في افتتاحية النسخة الحالية، وليد أزارو مهاجم عجمان، ليخسر فريقه أمام الوحدة بهدف وحيد، وأضاع الركلة الثانية، فراس بالعربي لاعب الشارقة، ونجح زميله عثمان كمارا في متابعة الكرة بشكل جيد، ليسجل منها الهدف الرابع لفريقيهما ويفوز على دبا الحصن 4 - 1.

أما في نسخة موسم 2022 - 2023، أضاع جواو نوفايس ركلة جزاء للبطائح في مباراة فاز فيها فريقه على كلباء 2 - 0، وأضاع لابا كودجو ركلة جزاء للعين ليتعادل مع عجمان 1-1، وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة الموسم الماضي، شهدت احتساب 6 ركلات جزاء، وسجلت جميعها أهدافاً.

غزارة التهديف

تعد انطلاقة النسخة الحالية من دورينا، ثاني المواسم غزارة تهديفية، بعدما شهدت مباريات الجولة الأولى السبع لموسم 2024 - 2025، تسجيل 27 هدفاً، بمعدل 3.8 أهداف في المباراة الواحدة، وبزيادة هدف وحيد عن النسخة الماضية موسم 2023 - 2024، و12 هدفاً عن موسم 2022 - 2023، و11 هدفاً عن موسم 2021 - 2022، وبأقل 3 أهداف عن افتتاحية موسم 2021 - 2022.

مواجهات القمة

خلت الجولة الافتتاحية للنسخة الحالية لدوري أدنوك للمحترفين من مواجهات القمة للمرة الثانية بعد موسم 2021 - 2022، إذ شهدت انطلاقة موسم 2023 - 2024، خسارة النصر أمام الجزيرة 1 - 3، وتعادل الفريقان 1-1 في افتتاحية موسم 2020 - 2021، وأقيمت قمتان في انطلاقة موسم 2022 - 2023، وانتهت الأولى بتعادل الوصل مع الوحدة 2-2، والثانية بفوز الشارقة على شباب الأهلي 2 - 0.

هاتريك كودجو

انفرد لابا كودجو مهاجم العين، بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) في مرمى خورفكان في الجولة الأولى لدورينا هذا الموسم، ليفوز العين بنتيجة 5 - 1، وسجل اللاعب التوجولي أهدافه في الدقائق 55 و61 و73 من عمر المباراة، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الأمر منذ عودة الحياة للملاعب بعد زوال جائحة كورونا، ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة على جائزة أفضل هداف، التي فقدها الموسم الماضي، بعد الفوز بها في موسمي 2021 - 2022 بتسجيل 26 هدفاً، و2022 - 2023 بتسجيل 28 هدفاً.