انهيار سد «أربعات» يودي بحياة العشرات في السودان

شهدت ولاية البحر الأحمر كارثة مع انهيار سد ((أربعات)) الذي يبعد عن مدينة بورتسودان 20 كلم، إثر السيول والأمطار الغزيرة التي شهدها السودان خلال الأسابيع الماضية، ولقي 22 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون إثر فيضانات وانهيارات طينية في تايلاند، وتترقب اليابان وصول إعصار شديد، فيما سجلت أستراليا درجة حرارة هي الأعلى في فصل الشتاء.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن أربعة أشخاص في الأقل لقوا حتفهم بسبب مياه الفيضانات الناجمة عن انهيار السد، وقال مسؤول محلي إنه يعتقد بأن هناك ما لا يقل عن 60 قتيلاً والعديد من المفقودين. وذكرت صحيفة ((مداميك)) أن كثيرين من القرويين صعدوا إلى قمم التلال لتجنب ارتفاع منسوب المياه.

فيضانات تايلاند

في تايلاند، لقي 22 شخصاً مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجراح إثر فيضانات وانهيارات طينية ناجمة عن الأمطار الموسمية. ونقلت وكالة الأنباء التايلاندية عن تشايوات جونثيرابونغ المدير العام لإدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند قوله إن الفترة من 16 إلى 26 أغسطس الحالي شهدت فيضانات مفاجئة وتدفقات مياه في 13 مقاطعة ما أسفر عن تضرر 12 ألف أسرة إلى جانب سقوط ضحايا ومصابين. يأتي ذلك فيما قال مسؤولون إن زوجين روسيين وتسعة عمال مهاجرين من ميانمار المجاورة كانوا بين 13 شخصاً لقوا حتفهم في انهيار طيني في جزيرة بوكيت الجنوبية إثر هطول الأمطار على 12 إقليماً الأسبوع الماضي.

في ولاية أريزونا الأمريكية، أكد حراس الحديقة الوطنية في غراند كانيون وفاة امرأة تبلغ من العمر 33 عاماً، كان تم الإعلان عن فقدانها بعد فيضانات مفاجئة في الحديقة. وعُثر على جثة المرأة، الأحد، بالقرب من نهر كولورادو، في خضم عملية بحث وإنقاذ استمرت عدة أيام.

الإعصار شانشان

وتستعد اليابان لمرور إعصار شديد يقترب من جنوب الأرخبيل قبل أن يتجه نحو جزيرة كيوشو هذا الأسبوع، على ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد أمس. ومن المتوقع أن يصل الإعصار شانشان إلى جزيرة أمامي الصغيرة في أوكيناوا غداً مصحوباً برياح تبلغ سرعتها 216 كيلو متراً في الساعة قبل أن يتجه نحو كيوشو ثم جزيرة هونشو الرئيسية.

لكن بالمقابل، سجلت أستراليا أمس، درجة حرارة هي الأعلى في فصل الشتاء، وصلت إلى 41.6 درجة مئوية في قسم من ساحلها الشمالي الغربي الوعر والنائي. وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد إن القراءة كانت ((أعلى درجة حرارة في أغسطس لأي مكان في أستراليا)) و((أعلى درجة حرارة قياسية جديدة في أنحاء أستراليا لأي من أشهر الشتاء)).