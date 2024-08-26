هجمات روسية كبيرة على أوكرانيا تستنفر دفاعات «الناتو»

قبل بضعة أيام، جرى تنفيذ ثاني أعلى مستوى أمني في قاعدة جوية تابعة لحلف ((الناتو)) في بلدة جايلنكيرشن الألمانية، لمدة 24 ساعة تقريباً بسبب تهديد محتمل.

وقالت مصادر أمنية ألمانية أمس، إن ((عملية تخريب)) روسية محتملة كانت وراء رفع حالة الإنذار. وأوضحت أنه تم تلقي معلومات جادة من جهاز استخباراتي أجنبي عن ((عمل تخريبي)) روسي محتمل ضد القاعدة عبر استخدام مُسيرة، وفقاً لوكالة الأنباء الالمانية.

لكن أمس، تم بالفعل تفعيل الدفاعات الجوية للحلف في بولندا، بسبب هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا، بما فيها مقاطعات حدودية مع بولندا العضو في الحلف، في حين قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن المفاوضات مع أوكرانيا فقدت أهميتها، وهددت بأن ((الرد آت حتماً)) على التوغل الأوكراني في كورسك.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن القوات الروسية، ((شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وبالطائرات العملياتية التكتيكية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، وهاجمت طائرات دون طيار مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا)).

وبحسب البيان، فإن بنك الأهداف تضمن المحطات الكهربائية الفرعية في كييف، وفينيتسا، وزيتومير، وخميلنيتسكي، ودنيبروبيتروفسك، وبولتافا ونيكولاييف، وكيروفوغراد، وأوديسا، كما أوردت وكالة ((سبوتنيك)).

بالإضافة إلى ذلك، ((تضررت محطات ضغط الغاز في مقاطعات لفيف، وإيفانو فرانكيفسك، وخاركوف، والتي تضمن عمل نظام نقل الغاز في أوكرانيا)). وتابعت الوزارة أن القوات الروسية ضربت بالإضافة إلى ذلك، ((مواقع تخزين أسلحة الطيران التي نقلتها الدول الغربية إلى كييف في مطارات مقاطعتي كييف، ودنيبروبيتروفسك)).

وأكدت وكالة ((يونيان)) الأوكرانية وقوع الضربة بعدما ظهر مقطع فيديو للضرر على قنوات روسيا على تطبيق ((تيليغرام)). وكتبت وكالة الأنباء ((لا جدوى من إخفاء هذا)). وأكدت الإدارة العسكرية في منطقة كييف حدوث ضرر في منشأتين للبنية التحتية للطاقة.

إجراء حاسم

هذه الضربة الواسعة دفعت الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للعودة إلى مناشدة حلفائه الدوليين اتخاذ ((إجراء حاسم)) يتمثل برفع القيود على استخدام الأسلحة طويلة المدى التي يقدمها الشركاء الغرب، في ضرب العمق الروسي.

وقال ((أمريكا وبريطانيا وفرنسا وشركاؤنا الآخرون لديهم القدرة على مساعدتنا في وقف هذا الإرهاب. حان وقت اتخاذ إجراء حاسم))، مضيفاً ((كل قائد، كل شخص من شركائنا يعلم أن هناك حاجة لقرارات حاسمة لإنهاء هذه الحرب بطريقة عادلة)).

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن القوات الروسية أطلقت طائرات مسيرة وصواريخ كروز وصواريخ كينجال الباليستية الأسرع من الصوت على 15 منطقة أوكرانية - أي أكثر من نصف البلاد.

ودعا حلفاء أوكرانيا إلى تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى والسماح باستخدامها على أهداف داخل روسيا.

وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وانقطع التيار الكهربائي وإمدادات المياه في المدينة. وأعلنت شركة الطاقة الخاصة الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي، وقالت إن ((عمال الطاقة في جميع أنحاء البلاد يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستعادة الإضاءة)).

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية ((أوكرينرغو)) عن انقطاعات طارئة في التيار لإعادة الاستقرار إلى النظام بعد الهجوم، بينما تعطّل جدول مواعيد القطارات.