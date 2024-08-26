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الإمارات تدين بشدة تصريح وزير إسرائيلي بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك

8/26/2024 7:17:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة، تصريحات وزير إسرائيلي حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس به.

وجددت وزارة الخارجية - في بيان لها- التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت، بضرورة تَوْفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، مشددة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في رعاية المُقدّسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسُلطة صلاحيات إدارة أوقاف القُدس وشؤون المسجد الأقصى.

كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق ومع كافة الإجراءات التي يتخذها في الحفاظ على الأماكن المقدسة.

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