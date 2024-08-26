القصف متواصل في غزة.. والخدمات الإنسانية متوقفة

يواصل الجيش الإسرائيلي القصف على قطاع غزة، وإصدار أوامر الإخلاء المتلاحقة لسكانه، غداة جولة مفاوضات في القاهرة لم يرشح عنها شيء مهم، ولا يلوح في الأفق ما يبعث على الأمل في ظل المواقف المتشددة لإسرائيل، وبخاصة التمسك بالبقاء في محوري فيلادلفيا ونتساريم.

وأمس، نقلت قناة ((القاهرة الإخبارية)) عن ((مصدر رفيع المستوى)) قوله إن ((مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا)). وأضاف: إن ((مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني)).

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في محادثات القاهرة، حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.إلا أن البيت الأبيض أعلن أمس، أن المحادثات أحرزت تقدّماً ومن المتوقع أن تتواصل على مستوى فرق العمل لعدة أيام. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي ((لا يزال هناك تقدّم، ويواصل فريقنا وصف المحادثات بأنّها بنّاءة)).

وعلى الأرض، أفاد شهود ومراسلون عن وقوع غارات جوية وقصف في قطاع غزة. ولقي خمسة فلسطينيين على الأقل حتفهم بعد استهداف منزل في حي الرمال غرب المدينة.

أوامر إخلاء

ووصلت رسائل نصية من الجيش الإسرائيلي إلى آلاف المتواجدين في محيط مستشفى الأقصى بدير البلح تطالبهم بالإخلاء فوراً. وفي محيط المستشفى بدا الناس تائهين، بعضهم بدأوا يبتعدون عن المستشفى يحملون أقرباءهم المرضى، ومحاليل الدواء تتدلى من أجسادهم، والبعض الآخر حملوا بعض أغراضهم على عربات تجرّها حمير، فيما خرج آخرون على كراس متحركة.

وقالت تمام الراعي، وهي امرأة مسنة كانت مستلقية على سرير ((لدي إصابة حرب، كسور وبتر في الساق))، مضيفة ((قالوا لنا اخلوا الأقصى... أين سنذهب؟ أين سنتعالج؟)). بالقرب منها، ينقل أحدهم طفله من على كرسي متحرك إلى داخل مركبة.

تهجير قسري

وقالت بلدية دير البلح، في بيان، إن قرار الإخلاء ((تسبب بتهجير قسري لقرابة 250 ألف شخص وخروج 25 مركز إيواء عن الخدمة، ما سيترتب عليه معاناة جديدة ومأساة وكارثة تتعمق للأهالي الموجودين في المدينة)).

وبسبب استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في المدينة، خرجت أربع آبار مياه جديدة عن الخدمة ليصبح عدد الآبار التي خرجت عن الخدمة 14 بئراً كانت تغذي قريباً من %70 من الموجودين في المدينة، ما سيفاقم على الأهالي وصعوبة حصولهم على الماء، بحسب بيان البلدية.

وما إن أعلن الجيش عن قرار الإخلاء، سارع عشرات الآلاف من الفلسطينيين المتواجدين في المستشفى إلى الإخلاء فوراً خشية شن الجيش هجوم مباغت على المستشفى على غرار ما حدث مع مستشفيات أخرى في القطاع من بينها مستشفى ناصر في خان يونس والشفاء في مدينة غزة.

وقال إياد الجبري مدير مستشفى الأقصى: إن حالة من الهلع أصابت المواطنين في المستشفى مما دفعهم للنزوح فوراً بما فيهم المرضى وعدد من الطواقم الطبية. وأضاف ((للأسف الجيش الإسرائيلي لم يترك مكاناً آمناً في غزة فكل شيء هنا مستهدف ولا يمكن ضمان تحركاته في المنطقة)).

وقف الخدمات

وأعلن مسؤول أممي كبير أنّ الأمم المتحدة اضطرّت إلى وقف عملياتها الإنسانية في غزة بسبب أوامر الإخلاء الجديدة. وأشار المسؤول الأممي إلى أنّه منذ بداية الحرب في أكتوبر، اضطرّت الأمم المتحدة أحياناً إلى ((تأخير أو تعليق عملياتها، مضيفاً أنّها لم تصل أبداً إلى حدّ القول إنّه لم يعد بإمكاننا القيام بأي شيء كما هو الحال. ولكنّه أكد الرغبة في استئناف العمليات في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المسؤول ((المنظمة لن تغادر لأن الناس بحاجة إلينا هناك... نحاول أن نوازن بين احتياجات السكان وسلامة موظفي الأمم المتحدة)).

لكنه تساءل: ((أين سنذهب الآن؟))، مضيفاً أن موظفي الأمم المتحدة تعين نقلهم بسرعة مما تطلب ترك المعدات.

وأضاف: ((التحدي هو إيجاد موقع يمكننا من خلاله استئناف العمل بفاعلية... المساحات المناسبة للعمل باتت محدودة على نحو غير مسبوق)).