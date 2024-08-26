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بن غفير يتمادى بتطرفه ويدعو لبناء كنيس في المسجد الأقصى

8/26/2024 7:17:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثار الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير أمس، الجدل بعدما شكّك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبدياً تأييده بناء كنيس في المكان، ما أثار ردود فعل منددة.

وقال بن غفير في لقاء مع إذاعة ((غالي)) التابعة للجيش الإسرائيلي، ((لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع))، في إشارة إلى باحة المسجد الأقصى. وردّاً على سؤال كرّره الصحافي أكثر من مرة، حول ما إذا كان يمكن أن يبني كنيساً في المكان لو استطاع، أجاب بن غفير ((نعم)).

وقال بن غفير ((يمكن للعرب الصلاة متى ما يريدون، لذلك يجب أن يكون اليهود أيضاً قادرين على الصلاة متى ما يريدون)).

ودفع هذا التصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الردّ مرة أخرى بالقول ((لا تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى))).

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت عبر ((إكس)) إن ((تصرفات بن غفير تعرّض أمن دولة إسرائيل للخطر)). وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن تصريحات بن غفير المتكررة تظهر أن ((نتانياهو فقد السيطرة على حكومته)).

وقال وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش إن أي تغيير في الوضع القائم في المسجد، وخصوصاً في زمن الحرب، يجب أن يتم ((بشكل احترافي في مجلس الوزراء مع دراسة كل المضامين والعواقب)).

مواقف منددة

فلسطينياً، وصف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة دعوات بن غفير بأنها ((خطيرة جداً)). وقال إن ((الأقصى والمقدسات خط أحمر، لن نسمح بالمساس بهما إطلاقاً)). ودعا المجتمع الدولي وبخاصة الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري لإجبار الحكومة الإسرائيلية على ((الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف)).

ودانت الخارجية الأردنية تصريحات بن غفير، وقالت إن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، مطالبة بـ((موقف دولي واضح بإدانته والتصدي له)).

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله ((الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإنه يعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية)).

ودانت مصر بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن بن غفير. وفي بيان صادر عن الخارجية، حملت القاهرة إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

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