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المستوطنون ينشرون الخوف في شوارع الضفة

8/26/2024 7:17:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعجز لميس الجعار (22 عاماً)، العربية البدوية حاملة بطاقة الهوية الإسرائيلية، عن النوم منذ تعرّضها لهجوم على أيدي مستوطنين هاجموها مع شقيقاتها وأحرقوا سيارتهن في الضفة الغربية المحتلة.

كانت الجعار تقود سيارتها ومعها طفلتها إيلاف (عامان ونصف عام) وشقيقتاها رغدة (29 عاماً) ونوفة (40 عاماً) وابنة نوفة هند (22 عاماً)، متجهة من مدينة راهط في النقب الجنوبية إلى مدينة نابلس في الضفة.

وتروي رغدة الجعار ((ضللنا الطريق، وصادفنا سيارة تحمل لوحة إسرائيلية فسألنا سائقها باللغة العبرية عمّا إذا كانت الطريق تؤدي إلى نابلس فردّ بالإيجاب. لكن ما إن تقدّمنا قليلاً، أيقنّا أنها ليست الطريق، فحاولنا العودة، لكن ذلك السائق سدّ لنا الشارع بسيارته)). وتتابع ((فوجئنا بعد ذلك بمجموعة مستوطنين يلاحقوننا ويرشقوننا بالحجارة من الخلف، وآخرين من التلال.. وبعد أن تحطّم زجاج السيارة، رشّونا بالغاز)).

وتضيف رغدة ((كنت على اتصال مع الشرطة الإسرائيلية التي طلبت مني تحديد موقعنا... لكن تطبيق الخرائط كان يظهر كأننا في القاهرة!)).

وتشير إلى أنها خرجت من السيارة. ((قلت لأحدهم إننا نحمل الجنسية الإسرائيلية.. فطلب مني هاتفي النقال بعد أن عرف أنني اتصلت بالشرطة، وألقى حجراً كبيراً على قدمي ما تسبّب بكسرها)). وتقول إن مستوطناً هددهن قائلاً ((لن تخرجن من هنا على قيد الحياة))، مضيفة ((قلت لشقيقتَي: سيحرقنا ونحن في السيارة، لنهرب)). وخرجنا من السيارة وهربنا.

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