استهداف حوثي جديد لسفينة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت أمس، تقريراً عن واقعة على بعد 61 ميلاً بحرياً جنوب شرقي المخا في اليمن. وذكرت الهيئة أن ربان سفينة رصد زورقاً مسيراً بالقرب منها إلى جانب قاربين صغيرين آخرين على بعد نحو ميلين بحريين إلى الشمال من الزورق المسير.
وعلى نحو منفصل، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها على علم بواقعة على بعد 80 ميلاً بحرياً تقريباً جنوب غربي عدن باليمن.
في الأثناء، قالت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي إن النيران ما زالت مشتعلة في ناقلة النفط سونيون التي ترفع العلم اليوناني بعد تعرضها لهجمات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر، لكن دون التسبب في تسرب كبير للنفط في الممر المائي.
ومثل الهجوم على سونيون أخطر هجوم منذ أسابيع من الميليشيا. وأدت هجماتها إلى تعطيل التجارة العالمية التي تقدر بنحو تريليون دولار والتي تمر عادة عبر المنطقة، فضلاً عن إيقاف بعض شحنات المساعدات إلى السودان واليمن اللذين يمزقهما الصراع. وأظهرت الصور التي نشرتها مهمة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي، المعنية بحماية الشحن بالمنطقة، دخاناً يتصاعد من نقاط متعددة على سطح سونيون.
وتشير لقطات تظهر انفجارات على متن سونيون أصدرتها الميليشيا في وقت سابق إلى أن عناصرها صعدوا مرة أخرى على متن السفينة المهجورة وزودوها بالمتفجرات في محاولة لإغراقها.
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