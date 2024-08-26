استهداف حوثي جديد لسفينة في البحر الأحمر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت أمس، تقريراً عن واقعة على بعد 61 ميلاً بحرياً جنوب شرقي المخا في اليمن. وذكرت الهيئة أن ربان سفينة رصد زورقاً مسيراً بالقرب منها إلى جانب قاربين صغيرين آخرين على بعد نحو ميلين بحريين إلى الشمال من الزورق المسير.

وعلى نحو منفصل، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها على علم بواقعة على بعد 80 ميلاً بحرياً تقريباً جنوب غربي عدن باليمن.

في الأثناء، قالت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي إن النيران ما زالت مشتعلة في ناقلة النفط سونيون التي ترفع العلم اليوناني بعد تعرضها لهجمات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي بالبحر الأحمر، لكن دون التسبب في تسرب كبير للنفط في الممر المائي.

ومثل الهجوم على سونيون أخطر هجوم منذ أسابيع من الميليشيا. وأدت هجماتها إلى تعطيل التجارة العالمية التي تقدر بنحو تريليون دولار والتي تمر عادة عبر المنطقة، فضلاً عن إيقاف بعض شحنات المساعدات إلى السودان واليمن اللذين يمزقهما الصراع. وأظهرت الصور التي نشرتها مهمة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي، المعنية بحماية الشحن بالمنطقة، دخاناً يتصاعد من نقاط متعددة على سطح سونيون.

وتشير لقطات تظهر انفجارات على متن سونيون أصدرتها الميليشيا في وقت سابق إلى أن عناصرها صعدوا مرة أخرى على متن السفينة المهجورة وزودوها بالمتفجرات في محاولة لإغراقها.