واشنطن لا تستبعد تعرض إسرائيل لهجوم من إيران أو حلفائها

أعلن البنتاغون أمس، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن خطر تعرض إسرائيل لهجوم جديد من قبل إيران أو حلفائها لا يزال قائماً بعدما شن ((حزب الله)) هجوماً بالصواريخ والمسيرات الأحد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر للصحافيين ((تقييمنا لا يزال يشير إلى وجود تهديد بهجوم ونبقى في وضع جيد لنكون قادرين على دعم دفاع إسرائيل وكذلك حماية قواتنا في حالة تعرضها لهجوم)).

وقال رايدر إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الاستباقية، الأحد، أو في إسقاط لكنها ((قدمت بعض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاع من حيث تتبع هجمات حزب الله القادمة)).

وأضاف إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ((أمر بوجود مجموعتين من حاملات الطائرات للبقاء في المنطقة)) كجزء من الدعم لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر في إفادة صحافية ((الوضع الحالي غير قابل للاستمرار))، في إشارة إلى إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم في الشمال. وأضاف ((ستقوم إسرائيل بواجبها وتعيد سكانها)).

وتبخرت الآمال بعودة الأطفال إلى الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر إذ جرى تمديد المساعدات المالية للسكان الذين تم إجلاؤهم من منازلهم حتى 31 ديسمبر.

غارات

وأمس، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي ((يحمر الشقيف)) و((أرنون)) وغربي بلدة ((دير سريان)) وبلدة ((ميس الجبل)) الجنوبية، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات ((طير حرفا)) و((شمع)) و((الناقورة)) في جنوب لبنان، كما أغار على الأطراف الشرقية لبلدتي ((يحمر الشقيف)) و((أرنون))، وأتبعها بعد خمس دقائق بغارة مماثلة استهدفت منطقة ((المرج)) عند الأطراف الجنوبية - الغربية لبلدة ((يحمر الشقيف)).

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات ((طير حرفا)) و((شمع)) و((الناقورة)) وبلدة شبعا في الجنوب، في حين شنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة حانين الجنوبية. وأغار الطيران المسير الإسرائيلي على سيارة في جادة الشماع في مدينة صيدا الجنوبية.