عشرات القتلى بهجمات متزامنة جنوب غربي باكستان

لقي نحو 70 شخصاً مصرعهم أمس، في عدة هجمات منسقة شنها مسلّحون على مراكز للشرطة وخطوط سكك حديدية ومركبات في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وقال الداخلية محسن نقوي في بيان ((تلك الهجمات هي خطة مُعدة لنشر الفوضى في باكستان))، وأضاف إن قوات الأمن قتلت 12 مسلحاً في عمليات تلت الهجمات التي وقعت الأحد والإثنين.

وقال الجيش الباكستاني إن 14 جندياً وشرطياً و21 مسلحاً قتلوا في مواجهات تلت الهجمات الرئيسة.

وقال مسؤولون محليون إن 23 راكباً على الأقل قتلوا في هجمات الطريق السريع وأُضرمت النيران في 35 مركبة.

وذكر محمد كاشف المسؤول بالسكك الحديدية أن عبوات ناسفة انفجرت في خط وجسر سكك حديدية يربط بين كويتا عاصمة الإقليم وبين باقي مناطق باكستان.

وفي الوقت نفسه تقريباً استهدف المسلحون مراكز للشرطة وقوات الأمن في الإقليم. وتسببت إحدى الهجمات في مقتل ما لا يقل عن عشرة.

وأعلنت جماعة ((جيش تحرير بلوشستان))، في بيان، المسؤولية عن الهجمات، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجمات أخرى إحداها على قاعدة شبه عسكرية، إلا أن السلطات الباكستانية لم تؤكد وقوع تلك الهجمات بعد.

وقال دوستين خان داشتي المسؤول بالشرطة إن ستة من أفراد الأمن وثلاثة مدنيين وزعيماً قبلياً قتلوا في اشتباكات مع مسلحين اقتحموا مركزاً لقوات شبه عسكرية في منطقة قلات وسط الإقليم.

وقال مسؤولون إن مراكز للشرطة تعرضت أيضاً للهجوم في بلدتين ساحليتين بالجنوب.