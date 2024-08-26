«عطاء حمدان التطوعي» ينفذ مبادرة مجتمعية تستهدف 500 عامل بعجمان

نفذ فريق عطاء حمدان التطوعي، أمس، مبادرة بعنوان ((مظلة حمدان الخيري)) استهدفت أكثر من 500 عامل في المواقع الإنشائية بمنطقة الياسمين في إمارة عجمان. وتضمنت المبادرة توزيع المشروبات والمياه الباردة، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي والإنساني ودعم مسيرة البناء والتنمية والتطوير في الدولة.

وتم تنظيم الفعاليات بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، رئيسة مؤسسة ((حماية)) للطفل والمرأة، العضو الفخري لفريق عطاء حمدان التطوعي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ومن ضباط وأفراد وموظفي القيادة العامة لشرطة عجمان.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، أن إطلاق مبادرة ((مظلة حمدان الخيري)) للموسم الثاني في إمارة عجمان، يعكس مدى اهتمام الجهات الحكومية والخيرية بهذه الشريحة المهمة والكبيرة من العمال، وإشعارهم بأنهم جزء حيوي من المجتمع.