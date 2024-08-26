«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» توفر فرصاً تدريبية لـ 90 طالب ماجستير ودكتوراه

وفرت محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي فرصاً تدريبية في القطاعين الحكومي والخاص وبشركات متعددة الجنسيات في الدولة وحول العالم، لأكثر من 90 طالب ماجستير ودكتوراه من طلابها عبر برنامجها للخدمات التدريبية.

وتولي الجامعة أهمية كبرى للتجارب العملية، وتعمل على تلبية الطلب المتزايد على الكفاءات التي تتمتع بالمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إعداد طلاب الماجستير والدكتوراه وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تؤهِّلهم للتميُّز في سوق العمل، وذلك انطلاقاً من دورها كأوَّل جامعة للدراسات العليا في بحوث الذكاء الاصطناعي في العالم.

وتوفر الجامعة برامج تدريبية إلزامية لجميع الطلاب بمختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، مثل علوم الحاسوب والرؤية الحاسوبية وتعلُّم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية وعلم الروبوتات.

وحظي عدد من الطلاب بفرص تدريبية ضمن شركات ومؤسسات أكاديمية في كندا والصين وروسيا وباكستان، منها جامعة دارمشتات التقنية في ألمانيا، ومعهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا في اليابان، وجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية، ومختبر أبحاث مايكروسوفت في الصين، وجامعة لوكسمبورغ.

وصنفت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي من بين أفضل 100 جامعة في العالم في علوم الحاسوب، وأفضل 20 جامعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية وعلم الروبوتات وفق تصنيفات (CSrankings).

وقال البروفيسور تيموثي بالدوين عميد الجامعة إن الاهتمام الكبير بالذكاء الاصطناعي، باعتباره أداة تعزز الإنتاجية والابتكار أدى إلى إطلاق حوار غير مسبوق وبناء علاقات استثنائية بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات الأخرى، وعزَّز التنافس الشديد استقطاب المواهب المتخصِّصة في هذا المجال.

وأضاف أن الجامعة وفي إطار سعيها لترسيخ مكانتها الريادية في المجال الأكاديمي في الذكاء الاصطناعي، تعمل على تطوير برامجها باستمرار وزيادة عدد طلابها وخريجيها وأعضاء هيئتها التدريسية.

وأشار إلى الدعم الذي تقدمه الجامعة للطلاب من خلال علاقاتها المتينة بجهات العمل والخبرات العملية التي يكتسبونها والوقت الذي يقضونه في العمل على الأبحاث في هذا المجال، وسيكون لكل ذلك تأثير ملموس في تطوير الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهاً إلى أن جميع الطلاب يغادرون الجامعة وهم يتمتعون بالمهارات المطلوبة بأتم الجاهزية لتحمل مسؤولية الإشراف على الذكاء الاصطناعي الذي يعد أداة من شأنها أن تحدث تغييراً جذرياً في عالمنا.