3000 شخص أشهروا إسلامهم خلال النصف الأول من 2024

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، عن إحصاءات متميزة لنصف العام 2024، حيث أشهر أكثر من 3000 مقيم وزائر إسلامهم، في صورة تعكس النمو الملحوظ في الاهتمام بالإسلام والجهود المبذولة لتعريف الأفراد بتعاليم الدين.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، قائلاً: ((يشير إقبال أكثر من 3000 شخص على اعتناق الإسلام إلى نجاح جهودنا في نشر رسالة التسامح والتفاهم التي يحملها ديننا الحنيف، إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تعكس تحولاً حقيقياً في حياة الأفراد، ورغبتهم في تبني قيم السلام والمحبة)).

وأضاف: ((في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية ملتزمون بتوفير الدعم الكامل لجميع المهتدين الجدد، وذلك من خلال برامج تعليمية متكاملة تهدف إلى تقديم فهم عميق وشامل للإسلام، ونعمل على تسهيل عملية التكيف والاندماج في المجتمع، من خلال تقديم الموارد والمشورة اللازمة)).

وأشار إلى أن المركز يواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تستهدف تعزيز الوعي الديني والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد للأفراد الراغبين في التعرف على الإسلام. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية دبي الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعددية الثقافية، ويعكس الجهود المستمرة للإمارة في بناء مجتمع متنوع ومترابط.