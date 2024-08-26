بلدية دبي لـ«البيان»: 30 % نسبة إنجاز مشروع تطوير شاطئ الممزر

كشفت بلدية دبي أن نسبة الإنجاز الكلية لمشروع تطوير شاطئ خور الممزر بلغت أكثر من 30 %، تشمل مراحل التصميم والطرح والاعتمادات والتنفيذ، ويمتد الشاطئ على طول 4.3 كيلومترات وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهراً.

وأوضحت أن المشروع يمثل وجهة سياحية خدمية ترفيهية، ويشمل تنفيذ جسر عام بطول 200 متر يربط بين جانبي الشاطئ، وشاطئ للسباحة الليلية يصل طوله إلى 300 متر، ويتراوح عرض الشاطئ ما بين 30 إلى 90 متراً.

فرص استثمارية

وأكدت البلدية أن المشروع يتيح أكثر من 30 فرصة استثمارية وتجارية متنوعة مثل: تأجير الرياضات والألعاب المائية وأكشاك لتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات ومطاعم فاخرة، إضافة إلى مساحات إعلانية ومساحات لتأجير المظلات والجلسات الشاطئية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

وأشارت إلى أن المشروع يحتوي على عدة مرافق خدمية وترفيهية مثل دورات مياه ومناطق استحمام وتغيير الملابس – مصلى - مطاعم وأكشاك و7 مناطق لألعاب الأطفال والألعاب الرياضية، ومسارات للدراجات الهوائية والجري، وممشى ممتد بطول الشاطئ، إلى جانب مناطق للشواء واستراحات وجلسات شاطئية.

كما سيشمل المشروع زيادة مواقف السيارات لتصبح إجمالي 1400 تقريباً، وجار التنسيق لإضافة مواقف صديقة للبيئة من ضمنها. وسيوفر المشروع خدمات وأنظمة ذكية كالكاميرات وشاشات العرض الإلكترونية و((الواي فاي))، ونقاط الإنقاذ الذكية، وأجهزة بيع مأكولات ومشروبات آلية وخزائن أمتعة ذكية، كما سيتم توفير بنية تحتية شاملة لخدمة المرافق الجاري تنفيذها والمستقبلية، ومسطحات خضراء وزراعات تجميلية تعكس الصورة الحضارية لإمارة دبي.

خطة تطوير

ويأتي المشروع ضمن خطة تطوير جميع الشواطئ في دبي بنسبة 100%، ورفع مستوى الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400%، إلى جانب زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 56% ما يعادل 450 متراً، وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية بمحاذاة الشواطئ بنسبة 285% ما يعادل 15.15 كيلومتراً، وكذلك، مسارات الجري بنسبة 125% ما يعادل 11 كيلومتراً. وسيتم توفير خدمات ومرافق تراعي فئة أصحاب الهمم، وتتوافق مع ((كود دبي للبيئة المؤهلة))، وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة.

استدامة

ويمثل المشروع نقلة نوعية في تصميم الشواطئ، حيث تندرج مشاريع تطوير الشواطئ العامة في دبي ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية المستدامة لكافة المرافق الساحلية والشاطئية، بما يتماشى مع مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، والعمل على تزويدها بجميع المرافق الترفيهية والرياضية والاستثمارية جديدة، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية.

ويعزز المشروع جهود دبي في توفير مدينة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، وتقديم الأفضل من حيث جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، بالإضافة لاستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.